Liverpool schlägt in einem Testspiel Zweitligist Preston North End. Die Partie steht im Zeichen des tragisch verstorbenen Fußballprofis Diogo Jota und seines ebenfalls tödlich verunglückten Bruders Andre Silva. Neuzugang Florian Wirtz steht nicht im Kader.

Mit emotionalem Gedenken, unendlicher Trauer und einem unspektakulären Sieg ist dem FC Liverpool der komplizierte erste Schritt zurück in den sportlichen Alltag gelungen.

Ohne Rekordeinkauf Florian Wirtz gewann der englische Meister das erste Spiel seit dem tragischen Tod von Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva zehn Tage zuvor 3:1 (1:0). Der Test gegen Zweitligist Preston North End stand im Zeichen der beiden verstorbenen Fußballprofis.

Vor dem Anpfiff sind zahlreiche Gesten und Ehrungen in Gedenken an Jota und dessen Bruder umgesetzt worden. Eine Künstlerin sang "Can’t Help Falling In Love" und Liverpools Vereinshymne "You’ll Never Walk Alone", Spieler und Fans waren sichtlich gerührt. Preston-Kapitän Ben Whiteman legte einen Trauerkranz nieder, beide Teams liefen mit Trauerflor auf. Zudem wurde der beiden Verstorbenen bei einer Schweigeminute gedacht.

Im Anschluss an den Sieg sang das Team minutenlang mit den mitgereisten Fans - gemeinsam für Jota. Die Tore hatten zuvor Conor Bradley (33.), Darwin Nunez (53.) und Cody Gakpo (88.) für die Reds erzielt, Liam Lindsay traf für Preston (83.). Doch wichtiger war am Sonntag das Gedenken an Jota und Silva, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren.