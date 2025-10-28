Bereits 2020 hatte Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger einen revolutionären Vorschlag. Jetzt wird die Idee diskutiert und anschließend zur Abstimmung freigegeben. Die neue Regelung könnte wieder zu mehr Spannung und auch zu mehr Toren führen.

Die "Revolution" besagt: Ein Spieler steht erst dann im Abseits, wenn kein Körperteil, mit dem er ein Tor erzielen darf, mehr auf gleicher Höhe mit dem letzten Verteidiger ist.

Mit anderen Worten: Selbst, wenn sich der Angreifer beim Pass mit einem Großteil seines Körpers bereits jenseits der Abseitslinie befindet, bleibt das Spiel so lange regulär, wie beispielsweise ein Fuß oder eine Schulter noch auf gleicher Linie mit dem Abwehrspieler liegt. Das wäre ein Vorteil für die Stürmer und könnte zu deutlich mehr Torszenen und Treffern führen.