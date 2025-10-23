Schalke 04 - Pokal-Gegner Lok Leipzig bekommt wohl dicke Strafe nach Rassismus-Vorfall

So soll der Regionalliga-Klub zu einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro verurteilt werden. Dazu soll der Sitzplatz-Bereich "Dammsitz" (Gegengerade) beim nächsten Pokalspiel gesperrt werden, wie die "Bild" berichtet. Das hätte einen Einnahmeverlust im fünfstelligen Bereich zur Folge. "Dem Strafantrag vom DFB stimmen wir so nicht zu", erklärte Lok-Geschäftsführer Toni Wachsmuth.

Das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke hat für Lok Leipzig hat ein Nachspiel: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will dabei hart durchgreifen.

Der Grund für die Strafe ist die rassistische Beleidigung gegen Schalke-Spieler Christopher Antwi-Adjei am 17. August im Erstrundenspiel der beiden Klubs. "Das haut nicht hin, nicht in der heutigen Zeit, generell gar nicht. Scheiß-Ni**er wurde gerufen", sagte Antwi-Adjei damals. Schalke hatte das Spiel mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen.

Lok Leipzig reagiert nach Vorfall

Der 31-Jährige hatte zudem erklärt, dass er "relativ cool und ruhig geblieben" sei und er dem Linienrichter ein Signal gegeben habe, "was da vorgefallen ist. Es hat auch nicht jeder gesagt. Für mich war es ein vereinzelter Ruf. Ich hoffe, die Person denkt noch mal über diese Worte nach". Nach dem Zwischenfall wurde das Spiel unterbrochen, nach Wiederaufnahme Antwi-Adjei bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

"Selbstverständlich entschuldigen wir uns im Namen des gesamten 1. FC Lok Leipzig in aller Form bei Christopher Antwi-Adjei und dem FC Schalke 04!", hatte Lok in einer Mitteilung erklärt. "Rassismus in jedweder Form hat in keinem Stadion der Welt und überhaupt nirgendwo etwas zu suchen. Rassismus ist keine Meinung, sondern ausgelebte Unmenschlichkeit und mit den Werten des 1. FC Lok nicht vereinbar, denn wir haben 'keen Bock auf Rassismus‘!"

Eine Strafe wird es trotzdem geben.