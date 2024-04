Aktuell belegt der Traditionsklub nach 41 von 46 Spielen mit 73 Punkten Platz drei, der noch zum direkten Aufstieg in die drittklassige League One berechtigt.

Denn der walisische Klub der beiden Schauspiel-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney spielt nach dem letztjährigen Aufstieg in die League Two, der vierten englischen Profiliga, erneut um den Aufstieg mit. Die Mannschaft macht es mit einer etwas launischen Inkonstanz aber spannend.

Aufstieg in der eigenen Hand

"Es ist enttäuschend, denn wir hatten die Chance, wenn auch gegen eine gute Mannschaft, einen echten Abstand zwischen uns und die Verfolger zu bringen, und wir haben es einfach nicht geschafft“, sagte Trainer Phil Parkinson.

Dafür hat es der Klub, der seit der Übernahme durch die Hollywood-Stars für zahlreiche Schlagzeilen und eine preisgekrönte Doku gesorgt hat, den direkten Aufstieg weiter in der eigenen Hand. "Wir haben es selbst in der Hand und nehmen die Position, in der wir uns befinden, an", sagte Parkinson. Sollte es mit dem direkten Aufstieg nicht klappen, bliebe dem Team noch die Chance über die Playoffs. Die Plätze vier bis sieben spielen den letzten Aufsteiger aus.

Reynolds und McElhenney hatten im Februar 2021 für umgerechnet 2,8 Millionen Euro den walisischen Traditionsverein übernommen. Im vergangenen April kehrte der Klub nach 15 Jahren Abstinenz in den englischen Profifußball zurück, die Film- und TV-Stars begleiten mit ihrer eigens produzierten Serie "Welcome to Wrexham" den Alltag der Mannschaft. Dadurch erfreut sich der kleine Klub vor allem in Nordamerika großer Beliebtheit.