Afrika Cup

Afrika-Cup: Burkina Faso jubelt dank Edmond Tapsoba von Bayer Leverkusen

  • Aktualisiert: 24.12.2025
  • 16:35 Uhr
  • SID

In letzter Sekunde hat Edmond Tapsoba einen fatalen Fehlstart von Burkina Faso in den Afrika-Cup verhindert.

In einer dramatischen Schlussphase köpfte der Abwehrspieler des deutschen Vizemeisters Bayer Leverkusen sein Team mit einem Last-Minute-Treffer (90.+8) in Überzahl zu einem 2:1 (0:0)-Auftaktsieg in Gruppe E des Afrika-Cup gegen Äquatorialguinea.

Burkina Faso hatte nach der Roten Karte gegen Basilio Ndong (50., grobes Foulspiel) fast die gesamte zweite Halbzeit in Casablanca/Marokko mit einem Profi mehr gespielt. Dennoch ging Äquatorialguinea durch Marvin Anieboh (85.) in Führung.

In einer turbulenten Nachspielzeit sorgte ausgerechnet Georgi Minoungou (23) für die Geschichte des Spiels: Der Flügelstürmer von den Seattle Sounders aus der nordamerikanischen Profiliga MLS, der vor zwei Jahren nach einem Infekt seine Sehkraft auf einem Auge verloren hatte, traf zum Ausgleich (90.+5). Für den Sieg sorgte Tapsoba aus kurzer Distanz.

Weitere Gruppengegner von Burkina Faso sind Algerien und der Sudan.

