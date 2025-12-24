Jörg Schmadtke kehrt in den deutschen Profifußball zurück und tritt beim Zweitligisten Hannover 96 die Nachfolge von Marcus Mann an.

Der 61-Jährige, der bereits von 2009 bis 2013 die erfolgreichste Zeit der jüngeren Klubgeschichte prägte, übernimmt als Sport-Geschäftsführer die Verantwortung für die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie. Das gab der Verein an Heiligabend bekannt.

"Ich freue mich sehr darüber, zurück zu sein und die Aufgabe bei Hannover 96 anzutreten. Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen", sagte Schmadtke: "Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen."

Mann (41) wechselt nach viereinhalb Jahren in Hannover - ab Juni 2021 als Sportdirektor und seit März 2025 als Geschäftsführer - nach Österreich zu Red Bull Salzburg.

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.