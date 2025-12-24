Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält Niclas Füllkrug bei der WM 2026 für unverzichtbar.

Du brauchst einen Typ wie ihn, der in der Box seinen Job macht, ob du ihn jetzt die letzten 15 oder 20 Minuten reinschmeißt oder von Anfang an", sagte Klinsmann im "Sky"-Interview.

Unabhängig davon sei der Angreifer "auf jeden Fall ein Typ, den du dabeihaben musst". Obwohl Nick Woltemade (Newcastle United) im DFB-Sturm gesetzt sei, forciere Füllkrug etwa "immer wieder Fehler der gegnerischen Hintermannschaft".

Im Hinblick auf das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko begrüßt der frühere Italien-Legionär (Inter Mailand, Sampdoria Genua) auch den bevorstehenden Wechsel Füllkrugs zur AC Mailand.

Die WM sei die "Hauptmotivation" für die Leihe, die durchaus "fruchten" könne, sagte Klinsmann: "Ich glaube, es ist ein guter Schritt. Bei West Ham hat es nicht so geklappt, wie er sich es gewünscht hat. Er möchte unbedingt zur WM. Und hat auch alles an Qualität dafür."