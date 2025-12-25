- Anzeige -
- Anzeige -
Sensation beim Afrika-Cup

Eintritt frei! Fans kommen beim Afrika-Cup wohl kostenlos in die Stadien

  • Aktualisiert: 25.12.2025
  • 15:11 Uhr
  • SID

Die Zuschauer beim Afrika-Cup haben eine Möglichkeit, die Spiele umsonst zu besuchen. Bei den offiziellen Angaben kommt es daher zum Teil zu großen Unterschieden.

Die Organisatoren des Afrika-Cups gestatten Zuschauern offenbar kostenlosen Eintritt in die Stadien nach Anpfiff der Partien. Das teilte eine Quelle aus dem afrikanischen Fußballverband (CAF) der Nachrichtenagentur AFP mit.

So hatte das Spiel der Gruppe F zwischen Kamerun und Gabun am Mittwoch in Agadir vor fast leeren Rängen begonnen, trotz des unaufhörlichen Regens füllte sich das Stadion im Laufe der ersten Halbzeit aber deutlich. Die offizielle Zuschauerzahl wurde später mit 35.200 angegeben, wobei das Stadion Platz für über 45.000 Zuschauer bietet.

Ähnliche Szenen hatten sich bei zahlreichen Partien in den ersten Tagen des Wettbewerbs abgespielt, was teilweise für Verwirrung bei den Zuschauerzahlen sorgte. So waren beim Spiel der Gruppe D zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Benin am Dienstag im Al-Medina-Stadion in Rabat zunächst 6703 Fans angegeben worden, später wurde die Zahl auf 13.073 korrigiert.

Laut CAF-Quelle öffneten die Organisatoren in Absprache mit dem afrikanischen Verband die Tribünen etwa 20 Minuten nach Spielbeginn, damit die vor dem Stadion versammelten Fans ohne Bezahlung eintreten konnten.

Die Auslastung der Stadien beim Afrika-Cup ist für die Organisatoren mit Blick auf die WM 2030 von großer Bedeutung, da Marokko das Turnier gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen wird. Auf der offiziellen Ticketplattform der CAF waren am Donnerstag für fast alle verbleibenden Gruppenspiele des Afrika-Cups noch Plätze ab 100 Dirham (circa 9,30 Euro) verfügbar.

Als ausverkauft gelten demnach nur die Spiele des Gastgebers Marokko gegen Mali am Freitag und Sambia am Montag sowie Algerien gegen Burkina Faso am Sonntag und Algerien gegen Äquatorialguinea am kommenden Mittwoch.

- Anzeige -
- Anzeige -
1. FC Union Berlin v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
News

Barca beobachtet wohl Union-Verteidiger

  • 25.12.2025
  • 18:14 Uhr
Robertson holte zweimal den Europapokal
News

"Picasso unseres Spiels": Trauer um Robertson

  • 25.12.2025
  • 18:06 Uhr
Ben Manga (r.) und Frank Baumann
News

Schalke hat Manga-Nachfolger wohl endlich gefunden

  • 25.12.2025
  • 16:56 Uhr
GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs.1.FC Koeln 29.11.2025, wohninvest Weserstadion, Bremen, GER, 1.FBL SV Werder Bremen vs.1.FC Koeln im Bild picture shows Pyrotechnik. Feuer. Bengalos. Rauch. 1.FC Koel...
News

Köln ist Randalemeister der Saison 2024/25

  • 25.12.2025
  • 16:19 Uhr
Saran steht im Fokus der Justiz
News

Fenerbahce-Präsident: Verhaftung wegen Drogenermittlung

  • 25.12.2025
  • 12:29 Uhr
Steffen steht seit Sommer bei Werder an der Seitenlinie
News

Werder-Coach Steffen: "Bin sehr kritisch mit mir"

  • 25.12.2025
  • 12:01 Uhr
Selke erzielte bislang vier Treffer für Basaksehir
News

Selke: "Meine Karriere ist noch lange nicht vorbei"

  • 25.12.2025
  • 11:41 Uhr
imago images 1070401548Update
News

FC Bayern: Spanien-Interesse an Leon Goretzka?

  • 25.12.2025
  • 10:47 Uhr
Unzufrieden mit der Saison: Arne Slot
News

Slot nennt Gründe für Liverpooler Krise

  • 25.12.2025
  • 10:34 Uhr
Bergers spektakuläre Parade bleibt im Gedächtnis
News

Bergers Glanztat: "Wusste nicht, wie lang mein Arm ist"

  • 25.12.2025
  • 08:17 Uhr