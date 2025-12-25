Türkei: Verhaftung wegen Drogenermittlungen - Fenerbahce-Präsident in Gewahrsam

Der Chef des Istanbuler Topklubs Fenerbahce ist in den Fokus der Justiz geraten. Er bestreitet alle Vorwürfe.

Der Präsident des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul ist infolge von Drogenermittlungen an Heiligabend in Gewahrsam genommen worden. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend.

Auch Fenerbahce teilte mit, dass sich Klubchef Sadettin Saran am Mittwoch "im Rahmen des laufenden justiziellen Verfahrens auf Anweisung und unter Aufsicht der zuständigen Behörden mit seinem eigenen Fahrzeug zur Provinz-Gendarmerie Maslak" begeben habe.

Türkische Medien zitieren aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft: Demnach sei Saran, der seit September im Amt ist, aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel, Beihilfe zum Drogenkonsum sowie Drogenkonsum und aufgrund "zusätzlicher Beweise", die im laufenden Verfahren gewonnen worden seien, in Gewahrsam genommen worden.

Laut Berichten soll Saran bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Er teilte in einer Stellungnahme auf seinem Social-Media-Account mit, dass er "die Substanz, die angeblich im Test des Instituts für Rechtsmedizin positiv getestet wurde, niemals konsumiert" habe. Der 61-Jährige schrieb von einer "eindeutigen Verleumdungskampagne" gegen sich.