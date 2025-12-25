FC Liverpool: Arne Slot macht Probleme bei Standards für Krise verantwortlich: "Sehr frustrierend"

Der FC Liverpool steckt in der Krise. Die Gründe dafür hat Trainer Arne Slot allerdings bereits gefunden: Die Standard-Situationen des LFC.

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool hat die alarmierende Standardbilanz seines Teams als Hauptgrund für die schwer durchwachsene Premier-League-Saison des englischen Meisters ausgemacht.

"Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen", sagte Slot vor dem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.

Die Reds gehen punktgleich mit dem Tabellenvierten FC Chelsea in das letzte Ligaspiel des Jahres. Tabellenführer FC Arsenal ist bereits zehn Punkte enteilt.

"Es ist sehr frustrierend, dass wir in dieser Saison dort stehen, wo wir stehen, denn zur Hälfte der letzten Saison hatten wir noch kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert", sagte der 47 Jahre alte Niederländer Slot.