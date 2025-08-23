Al-Nassr: Cristiano Ronaldo sorgt für einmaligen Tor-Rekord

Auch mit 40 Jahren erzielt Cristiano Ronaldo noch Tore wie am Fließband - und hat nun für einen neuen Rekord gesagt.

Cristiano Ronaldo hat beim Finale des saudischen Supercups in Hong Kong sein 100. Pflichtspieltor für Al-Nassr erzielt – und ist damit der erste Spieler überhaupt, der für vier verschiedene Vereine dreistellig getroffen hat.

Der 40-Jährige, der im Dezember 2022 nach Saudi-Arabien gewechselt war, brachte sein Team in der 41. Minute per Foulelfmeter in Führung. Al-Ahlis Franck Kessié sorgte jedoch noch vor der Pause für den Ausgleich.

Nach dem 2:2 nach 90 Minuten fiel die Entscheidung schließlich im Elfmeterschießen zugunsten von Al-Ahli. Ronaldo muss damit weiter auf seinen ersten großen Titel mit Al-Nassr warten.