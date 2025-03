"Zero Hora - Rio Grande do sul": "Die Selecao kassiert in den ersten zwölf Minuten zwei Gegentore, verliert 4:1 und erleidet die höchste Niederlage gegen den größten Rivalen seit 61 Jahren!"

Argentinien

"Clarin": "Argentinien und der denkwürdige Abend: Sie fügen Brasilien eine historische Niederlage zu und qualifiziert sich so für die WM 2026"

"La Nacion": "Der Duft des Glücks. Tanzen in Brasilien scheint so leicht zu sein: Mit der besten Leistung seit dem Triumph in Katar besiegt Argentinien seinen historischen Rivalen mit 4:1 und qualifiziert sich an diesem Abend für die WM 2026."

"Radio Nacional": "Argentinien besiegt Brasilien im Monumental-Stadion vor vollem Haus mit 4:1"

"Ole"-Magazin: "Argentinien und der historische Tanz in der Geschichte Brasiliens"