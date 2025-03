Nach Boliviens Nullnummer gegen Uruguay zuvor ging der Titelverteidiger am Dienstagabend (Ortszeit) schon mit dem rechnerisch gesicherten WM-Ticket in den "Clasico" gegen Brasilien - und demütigte die taumelnde Seleção mit einer 4:1 (3:1)-Machtdemonstration.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2022 unter Tite scheiterten Ramon Menezes als Interimscoach und dann Fernando Diniz am Neuaufbau Richtung Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Und so taucht der Name Tite in der aktuellen Trainer-Diskussion wieder auf.

"Die Schuld trägt nicht der 'Professor' allein, sondern alle", mahnte Kapitän Marquinhos. Schließlich war der Coach zu vier seiner sechs Startelf-Änderungen gegenüber dem 2:1 am Donnerstag gegen Kolumbien durch Verletzungen oder Sperren gezwungen. Und weil bei Anpfiff gleich sieben Spieler mit weniger als 15 Länderspielen auf dem Platz standen, war Brasilien leichte Beute für den Weltmeister.

"Historischer Tanzball", schrieb das Sportblatt Olé, die großen Zeitungen titelten in ihren Online-Ausgaben euphorisch von einer "denkwürdigen Nacht" (Clarin) oder gar poetisch vom "Parfüm der Glückseligkeit" (La Nacion). Julio Alvarez (4.), Enzo Fernandez (13.), Alexis Mac Allister (37.) und Giuliano Simeone (71.) versetzten nicht nur die 85.000 Fans im ausverkauften Nationalstadion in kollektiven Freudentaumel. Das Gegentor durch Matheus Cunha (27.) ließ die Olé-Rufe nur kurz verstummen.