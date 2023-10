Die Wahl für den Argentinier fiel dem Bericht nach vor allem aufgrund von Messis Leistungen bei der WM 2022 in Katar. Dort führte der Offensivstar sein Heimatland zum Titel.

Wie die Zeitung "Sport" berichtet, wird Lionel Messi den Ballon d'Or zum achten Mal in seiner Karriere gewinnen.

Am 30. Oktober 2023 wird in Paris von "France Football" der Weltfußballer 2023 gekürt. Das Ergebnis soll allerdings schon längst feststehen.

Der argentinische Superstar Lionel Messi dürfte wohl kurz vor dem Gewinn seines achten Ballon d'Or stehen. In Spanien wird schon über seinen angeblichen Triumph berichtet.

Messi würde zudem mit einem weiteren Ballon d'Or Geschichte schreiben. Er wäre der erste Spieler, der zum Zeitpunkt des Gewinns der Weltfußballer-Wahl außerhalb von Europa aktiv ist.

Im Sommer 2023 wechselte Messi von Paris St. Germain in die MLS zu Inter Miami. In der US-Liga schlug der 36-Jährige sportlich voll ein. In seinen bisherigen 13 Pflichtspiel-Einsätzen erzielte Messi elf Treffer und bereitete fünf Tore vor.