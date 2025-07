Diogo Jotas Unfalltod: Liverpool-Star hatte wohl Flugverbot

Die gesamte Fußballwelt trauert. Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Autounfall tödlich verunglückt.

Der Tod von Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva schockt die Fußballwelt. Jetzt gibt es erste Details, was das Ziel der Geschwister war - und warum sie dafür im Auto sitzen mussten.

Diogo Jota wollte zum Trainingsstart des FC Liverpool

Einem Bericht der spanischen Zeitung "Diario de Castilla y Leon" zufolge waren die Brüder auf dem Weg in die spanische Kleinstadt Benavente. Demnach sollte dort ein nächtlicher Zwischenstopp eingelegt werden, ehe es am Morgen über Santander via Fähre Richtung Plymouth gegangen wäre. Von dort sollte es nach Liverpool gehen, der Start der Saisonvorbereitung des Klubs ist auf den 7. Juli datiert.

Dazu kam es nicht mehr. Der Unfall ereignete sich 60 Kilometer vor dem nächtlichen Ziel Benavente.

Dabei ist dem Bericht zufolge die wahrscheinlichste Ursache ein Reifenplatzer, der Jota und Silva von der Straße abgebracht haben soll. Der Wagen verbrannte in der Folge nahezu zu Asche, die Identifikation war zunächst nur über das Kennzeichen möglich, später bestätigten DNA-Tests die Opfer.