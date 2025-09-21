Die Vergabe des Ballon d'Or steht bevor. Auch deutsche Kandidaten sind dabei, doch favorisiert sind andere Stars. Hansi Flick nimmt Real Madrid ins Visier.

Favorit Ousmane Dembélé, Wunderkind Lamine Yamal - oder doch Kylian Mbappé? Die diesjährige Wahl beim prestigeträchtigen Ballon d'Or dürfte sich zwischen Frankreich und Spanien entscheiden. Bei der Gala am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet haben die deutschen Vertreter um Florian Wirtz und Hansi Flick nur Außenseiterchancen, Real Madrid wird die Auszeichnung derweil wohl erneut boykottieren.

Dembélé, französischer Meister, Champions-League-Sieger und Klub-WM-Finalist mit Paris Saint-Germain gilt als heißester Anwärter auf die Nachfolge von Rodri (Manchester City). "Es ist schön nach einer wunderbaren Saison mit PSG", sagte der ehemalige Dortmunder Dembélé, der die Auszeichnung schon als "individuellen heiligen Gral" bezeichnete, über seine Favoritenstellung.

Der erst 18-jährige Yamal ist als spanischer Double-Sieger mit dem FC Barcelona ebenso Herausforderer wie der französische Nationalmannschaftskapitän Mbappé, der mit Real Madrid ohne großen Titel blieb.

Wirtz (FC Liverpool) ist als einziger Deutscher unter den 30 Nominierten, blieb aber im Bewertungszeitraum mit Bayer Leverkusen ebenfalls titellos. Aus der Bundesliga sind dazu Harry Kane und Michael Olise vom FC Bayern München sowie Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy nominiert.