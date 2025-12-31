- Anzeige -
Fußball

Bilbao-Kapitän Williams wird vor Supercup deutlich: "In Saudi-Arabien zu spielen, ist beschissen"

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 13:35 Uhr
  • ran.de
Inaki Williams&nbsp; muss mit Bilbao in Saudi-Arabien antreten
Inaki Williams  muss mit Bilbao in Saudi-Arabien antreten© IMAGO/Pressinphoto

Der spanische Supercup wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Für den Kapitän von Athletic Bilbao ein Unding.

Diese Austragungsstätte sorgt für alles andere als Begeisterung. Der spanische Supercup steigt Anfang Januar in Saudi-Arabien. Mit dabei ist dann auch Athletic Bilbao. Der Klub spielt am 7. Januar im Halbfinale gegen den FC Barcelona. Sollte Bilbao gewinnen, ginge es im Finale gegen den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Atletico Madrid.

Bilbao-Kapitän Inaki Williams hat nun deutlich gemacht, was er von der Austragung des Wettbewerbs in dem Wüstenstaat hält.

"Ich habe es schon oft gesagt und nehme in solchen Angelegenheiten kein Blatt vor den Mund. Für mich ist es, um es mal ganz deutlich zu sagen, einfach nur beschissen, in Saudi-Arabien zu spielen", nahm er nach dem öffentlichen Training am Dienstag kein Blatt vor den Mund.

So ärgert sich der 31-Jährige vor allem für die Fans. "Einen nationalen Wettbewerb in ein anderes Land zu verlegen, ist für die Fans nicht einfach, vor allem, was die Reiseorganisation angeht."

Und weiter: "Aufgrund unserer großen Fangemeinde fühlt es sich an, als würden wir auswärts spielen. Wenn der Wettbewerb hier stattfinden würde, wissen wir alle, wie viele Athletic-Bilbao-Fans uns unterstützen würden."

Williams hadert mit Reise nach Saudi-Arabien

Doch auch für Williams persönlich ist die Reise schwierig. Der Stürmer und seine Partnerin erwarten in den kommenden Tagen ein Kind, dennoch muss er den Flug nach Saudi-Arabien antreten.

"In den nächsten Tagen werde ich Vater. Meine Frau und meinen Sohn hier zurückzulassen, fällt mir schwer, aber es gehört nun mal zum Job", so der Fußballer.

An seinem Pflichtgefühl ändern die Umstände aber nichts. "Ich stehe dem Verein zur Verfügung und werde im Supercup mein Bestes geben."

