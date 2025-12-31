Borussia Dortmund - Nico Schlotterbeck mit Ansage: Titel mit BVB und DFB

Nico Schlotterbeck hat Großes vor. Sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit der Nationalmannschaft.

Nico Schlotterbeck war schon mehrmals nah dran. 2022 verlor er mit dem SC Freiburg das Finale des DFB-Pokals - im Elfmeterschießen.

Mit Borussia Dortmund verpasste er 2023 in einem dramatischen Saisonfinale die Meisterschaft. 2024 scheiterte er mit dem BVB in der Champions League erst im Finale an Real Madrid.

"Wir waren irgendwie schon öfter nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran. Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten. Das ist das oberste Ziel", sagte er bei "Ungesagt" bei "Prime Video": "Am liebsten will ich so viele Titel wie möglich gewinnen."

Eine bestimmte Anzahl hat er sich für seine Karriere nicht vorgenommen, sagte er: "Erst einmal einen. Alles andere kommt mit der Zeit." Ob er die Titel in Zukunft mit dem BVB anpeilt, ist noch offen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, zu einer vorzeitigen Verlängerung ist es noch nicht gekommen. Stattdessen wird immer wieder über einen vorzeitigen Abgang im kommenden Sommer spekuliert.