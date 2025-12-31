Bundesliga
Borussia Dortmund - Nico Schlotterbeck mit Ansage: Titel mit BVB und DFB
- Veröffentlicht: 31.12.2025
- 13:21 Uhr
- ran.de
Nico Schlotterbeck hat Großes vor. Sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit der Nationalmannschaft.
Nico Schlotterbeck war schon mehrmals nah dran. 2022 verlor er mit dem SC Freiburg das Finale des DFB-Pokals - im Elfmeterschießen.
Mit Borussia Dortmund verpasste er 2023 in einem dramatischen Saisonfinale die Meisterschaft. 2024 scheiterte er mit dem BVB in der Champions League erst im Finale an Real Madrid.
"Wir waren irgendwie schon öfter nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran. Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten. Das ist das oberste Ziel", sagte er bei "Ungesagt" bei "Prime Video": "Am liebsten will ich so viele Titel wie möglich gewinnen."
Eine bestimmte Anzahl hat er sich für seine Karriere nicht vorgenommen, sagte er: "Erst einmal einen. Alles andere kommt mit der Zeit." Ob er die Titel in Zukunft mit dem BVB anpeilt, ist noch offen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, zu einer vorzeitigen Verlängerung ist es noch nicht gekommen. Stattdessen wird immer wieder über einen vorzeitigen Abgang im kommenden Sommer spekuliert.
Nico Schlotterbeck: DFB-Team "unfassbar gut"
Fakt ist: Der Titelhunger gilt bei ihm auch für die Nationalmannschaft. Der Abwehrspieler glaubt daran, dass die DFB-Auswahl im kommenden Jahr Weltmeister werden kann. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte das als Ziel ausgegeben, nach einer holprigen WM-Qualifikation war das aber von vielen Seiten in Frage gestellt worden.
Auf die Frage, warum Deutschland Weltmeister wird, sagte Schlotterbeck: "Weil wir schon unfassbar gut sind. Die Leute denken ja, es war so dahergesagt, aber ich glaube dran. Ich habe die Entwicklung gesehen. Wir haben einfach unfassbar gute Unterschiedsspieler, wenn alle fit sind."
Sollten einige Leistungsträger ausfallen, habe man nicht die Breite wie Frankreich, die 50 Spieler auf Champions-League-Niveau hätten, so Schlotterbeck. "Aber ich finde, wenn die Bayern-Jungs, Dortmund-Jungs, Leipzig-Jungs, Flo [Wirtz], Kai [Havertz], Nick [Woltemade] usw. ihr Niveau halten, dann glaube ich einfach, dann hast du einfach unfassbare Qualität und deswegen gehe ich davon aus, dass wir eine Chance haben können. Dann brauchst du ein bisschen Glück. Und dann hoffe ich und glaube ich, dass wir eine gute WM spielen."
Im Fußball seien Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit als Spieler wichtig: "Man muss sich nicht immer kleiner machen, als man ist - wir brauchen uns mit Deutschland vor niemandem verstecken."