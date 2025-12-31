La Liga
FC Barcelona – Robert Lewandowski und die Zukunft: Gibt es eine Überraschung?
- Veröffentlicht: 31.12.2025
- 14:54 Uhr
- ran.de
Wie geht es für Robert Lewandowski weiter? Ein Klub bemüht sich offenbar sehr, aber auch eine Überraschung ist möglich.
Robert Lewandowskis Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der Stürmer des FC Barcelona wird seit Wochen mit diversen Klubs in Verbindung gebracht.
Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen sich der 37-Jährige und sein Berater Pini Zahavi nun vor Weihnachten mit Vertretern des MLS-Klubs Chicago Fire getroffen haben.
Dass der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger den früheren Bayern-Spieler Lewandowski verpflichten will, ist nicht neu, denn Fire verspricht sich davon einen Push für die gesamte Liga. Auch das Interesse aus Saudi-Arabien ist bekannt.
Aber auch Fenerbahce Istanbul soll sich im Werben um die Dienste des Torjägers in Stellung gebracht haben. Auch diese Spekulationen gibt es schon etwas länger.
Bleibt Lewandowski beim FC Barcelona?
Was etwas überrascht: Auch der FC Barcelona ist dem Bericht zufolge weiterhin eine Option, da Lewandowski unter Trainer Hansi Flick inzwischen wieder eine größere Rolle einnimmt.
Auch die traditionellen finanziellen Engpässe bei den Katalanen könnten dafür sorgen, dass der Stürmer noch eine Saison dranhängt, bevor Barca einen teureren Nachfolger verpflichtet. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Abschied aus Spanien liegt laut Insidern angeblich bei "60 bis 70 Prozent".
Eine Entscheidung über seine Zukunft will Lewandowski angeblich im Frühjahr treffen.