FC Barcelona – Robert Lewandowski und die Zukunft: Gibt es eine Überraschung?

Wie geht es für Robert Lewandowski weiter? Ein Klub bemüht sich offenbar sehr, aber auch eine Überraschung ist möglich.

Robert Lewandowskis Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der Stürmer des FC Barcelona wird seit Wochen mit diversen Klubs in Verbindung gebracht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen sich der 37-Jährige und sein Berater Pini Zahavi nun vor Weihnachten mit Vertretern des MLS-Klubs Chicago Fire getroffen haben.

Dass der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger den früheren Bayern-Spieler Lewandowski verpflichten will, ist nicht neu, denn Fire verspricht sich davon einen Push für die gesamte Liga. Auch das Interesse aus Saudi-Arabien ist bekannt.

Aber auch Fenerbahce Istanbul soll sich im Werben um die Dienste des Torjägers in Stellung gebracht haben. Auch diese Spekulationen gibt es schon etwas länger.