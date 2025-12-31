- Anzeige -
- Anzeige -
La Liga

FC Barcelona – Robert Lewandowski und die Zukunft: Gibt es eine Überraschung?

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 14:54 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Vicente Vidal Fernandez

Wie geht es für Robert Lewandowski weiter? Ein Klub bemüht sich offenbar sehr, aber auch eine Überraschung ist möglich.

Robert Lewandowskis Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der Stürmer des FC Barcelona wird seit Wochen mit diversen Klubs in Verbindung gebracht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen sich der 37-Jährige und sein Berater Pini Zahavi nun vor Weihnachten mit Vertretern des MLS-Klubs Chicago Fire getroffen haben.

Dass der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger den früheren Bayern-Spieler Lewandowski verpflichten will, ist nicht neu, denn Fire verspricht sich davon einen Push für die gesamte Liga. Auch das Interesse aus Saudi-Arabien ist bekannt.

Aber auch Fenerbahce Istanbul soll sich im Werben um die Dienste des Torjägers in Stellung gebracht haben. Auch diese Spekulationen gibt es schon etwas länger.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bleibt Lewandowski beim FC Barcelona?

Was etwas überrascht: Auch der FC Barcelona ist dem Bericht zufolge weiterhin eine Option, da Lewandowski unter Trainer Hansi Flick inzwischen wieder eine größere Rolle einnimmt.

Auch die traditionellen finanziellen Engpässe bei den Katalanen könnten dafür sorgen, dass der Stürmer noch eine Saison dranhängt, bevor Barca einen teureren Nachfolger verpflichtet. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Abschied aus Spanien liegt laut Insidern angeblich bei "60 bis 70 Prozent".

Eine Entscheidung über seine Zukunft will Lewandowski angeblich im Frühjahr treffen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona Ronald Araujo of Barcelona during the UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona at Stamford Bridge, London, United Kingdom,...
News

Mentale Probeme: Araujo spricht über Weihnachtszeit

  • 29.12.2025
  • 08:37 Uhr
imago images 1070585626
News

Vini Jr. vor Real-Aus? Dieser Star soll wohl als Ersatz kommen

  • 29.12.2025
  • 00:08 Uhr
FC Barcelona, Barca v CA Osasuna - LaLiga EA Sports Marc-Andre ter Stegen goalkeeper of Barcelona and Germany during the warm-up before the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and CA Osasu...
News

ter Stegen-Zukunft: Barca-Konkurrent wohl Favorit auf Winterwechsel

  • 28.12.2025
  • 18:48 Uhr
imago images 1038248780
News

Mit Absicht keine Tore mehr? Lewandowski äußert sich zu Vorwürfen

  • 27.12.2025
  • 16:21 Uhr
Jubel über den Rekordtreffer: Kylian Mbappé
News

Real Madrid: Kylian Mbappe stellt CR7-Rekord ein

  • 20.12.2025
  • 23:59 Uhr
FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy
News

WM-Chance oder Familie? ter Stegen steht vor einem Dilemma

  • 19.12.2025
  • 10:31 Uhr
Präsident Joan Laporta (l.) vom FC Barcelona
News

"Akute Barcelonitis": Präsident Laporta stänkert gegen Real

  • 16.12.2025
  • 17:48 Uhr
December 13, 2025, Barcelona, Barcelona, SPAIN: Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona, Barca looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and CA...
News

Kommentar: Barca muss ter Stegen endlich Klarheit geben

  • 16.12.2025
  • 13:29 Uhr
imago images 1070199122
News

Umschwung: Alonso vereint wohl Real-Kabine hinter sich

  • 16.12.2025
  • 10:04 Uhr
Marc-André ter Stegen trainiert wieder
News

Ter Stegen kurz vor Comeback im Barcelona-Tor?

  • 15.12.2025
  • 13:22 Uhr