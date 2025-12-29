Eintracht Frankfurt: Transfer-Coup perfekt! Zweitliga-Shootingstar unterschreibt langfristig

Eintracht Frankfurt hat mit Younes Ebnoutalib einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Zweitliga-Toptorjäger kommt von Elversberg und soll den Frankfurtern sofort helfen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach der dringend benötigten Verstärkung im Angriff fündig geworden.

Wie die Hessen mitteilten, wechselt Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg an den Main. Der 22-Jährige unterschrieb am Montag einen Vertrag bis 2031.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die fixe Ablöse bei acht Millionen Euro liegen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

"Younes ist ein sehr torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten schnell helfen kann, zumal er alle athletischen Voraussetzungen mitbringt."