Das Debüt von Carlo Ancelotti als Nationaltrainer Brasiliens ist gescheitert. Gegen Ecuador gab es ein müdes 0:0.

Carlo Ancelotti ist bei seinem Debüt als Nationaltrainer Brasiliens mit seinem Team gestolpert. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador kam die Selecao nicht über ein 0:0 hinaus.

Der Punktgewinn brachte den Rekordweltmeister immerhin ein kleines Stück näher an die WM-Endrunde im kommenden Jahr. Nach 15 von 18 absolvierten Spielen steht Brasilien auf Tabellenrang vier der Qualifikationsgruppe, der einen direkten Startplatz bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bedeuten würde.

Ancelotti, der nach erst zwei Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader für die Partie in Guayaquil das Mittelfeld mit Rückkehrer Casemiro stärkte, lobte das "defensive Niveau" und sagte: "Es war ein gutes Remis, und wir gehen zufrieden aus der Partie."

Am Dienstag wird der italienische Erfolgscoach gegen Paraguay in Sao Paulo sein Heimdebüt geben. Der 65-Jährige hatte die brasilianische Auswahl erst kürzlich übernommen, zuvor hatte er Real Madrid trainiert. In Brasilien trat er die Nachfolge des im März entlassenen Dorival Junior an.