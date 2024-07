Bundesliga-Relegation 2024 heute live: Termine, Duelle, Übertragungen im Free-TV und Livestream

Anzeige

Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, die Absteiger und der Relegationsteilnehmer stehen fest. So verfolgt ihr die Spiele im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die 50. Saison der Bundesliga steht in den Geschichtsbüchern, alle Entscheidungen in der höchsten Spielklasse sind gefallen.

Neben Darmstadt 98 muss der 1. FC Köln den Weg in die 2. Bundesliga antreten.

In die Abstiegsrelegation muss der VfL Bochum, der am letzten Spieltag am Samstag auf den 16. Tabellenplatz abrutschte. Gegner ist Fortuna Düsseldorf, die die 2. Bundesliga auf Rang drei abgeschlossen haben.

DFL veröffentlicht Spielplan: SAT.1 und Joyn starten mit 1. FC Köln - Hamburger SV in die 2. Bundesliga

Im Hinspiel in Bochum (23. Mai) hat die Fortuna mit einem 3:0-Auswärtssieg die Tür zur Bundesliga weit aufgeschlagen.

Aus der 2. Bundesliga stehen der VfL Osnabrück und Hansa. Für Wehen Wiesbaden geht's als Tabellen-16. hingegen in die Relegation.

In der 3. Liga sind Preußen Münster und Ulm direkt aufgestiegen, Jahn Regensburg wird die Relegationsspiele gegen Wehen Wiesbaden spielen.