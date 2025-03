CONCACAF-Verband: Mexiko gewinnt dank Jimenez die Nations League

Die mexikanische Nationalmannschaft freut sich über den Gewinn der Nations League im CONCACAF-Verband. Doch das Finale wird überschattet.

Mexiko hat dank Raul Jimenez erstmals die Nations League des Verbandes CONCACAF gewonnen. Der Stürmer des englischen Premier-League-Klubs FC Fulham traf beim 2:1 (1:1) im Finale des Turniers gegen Panama zweimal. Überschattet wurde der Triumph der "El Tri" allerdings einmal mehr von homophoben Gesängen der eigenen Fans. Die Partie war deshalb in den Schlussminuten unterbrochen worden.

Jimenez hatte Mexiko in Inglewood/Kalifornien in der 8. Minute in Führung gebracht. Adalberto Carrasquilla (45.+2) glich per Strafstoß aus, ehe erneut Jimenez in der Nachspielzeit (90.+2) ebenfalls per Elfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte.

"Das ist das, was wir vom ersten Tag an wollten, seit Vasco (Trainer Javier Aguirre, d. Red.) hier ist", sagte Jimenez. Der 66 Jahre alte Aguirre ist seit 2024 zum dritten Mal Trainer Mexikos, nachdem er die Mannschaft bereits 2001, 2002 und 2009/2010 betreut hatte.