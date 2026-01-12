Paris Saint-Germain ist in der Coupe de France überraschend ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor im Prinzenpark gegen den Lokalrivalen FC Paris.

Das erfolgsverwöhnte Starensemble von Paris Saint-Germain ist im französischen Fußball-Pokal krachend gescheitert - und das gegen den Lokalrivalen FC Paris.

Der Champions-League-Sieger unterlag im Sechzehntelfinale im Prinzenpark mit 0:1 (0:0). Acht Tage zuvor hatte sich PSG im Ligaduell mit dem Nachbarn, dessen Stadion nur 44 Meter Luftlinie entfernt ist, noch durchgesetzt.

Diesmal hatte der "kleine" Pariser Klub dank Jonathan Ikone (74.) das bessere Ende für sich. Bei PSG kamen im zweiten Durchgang unter anderem Weltfußballer Ousmane Dembelé und Desiré Doué zum Einsatz, doch für Torgefahr konnten auch die Stars nicht sorgen.

In den vergangenen beiden Jahren hatte PSG den Pokal gewonnen.