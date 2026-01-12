Real Madrid: Entlassung von Xabi Alonso absurd und ein fatales Zeichen – ein Kommentar

Xabi Alonso ist weg. Die Trennung kommt nicht überraschend, was sie nicht weniger absurd macht. Ein fatales Zeichen sendet sie noch dazu. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Xabi Alonso ist kein Trainer, der sofort einschlägt. Der einen Klub von jetzt auf gleich auf links dreht. Bei Bayer Leverkusen hat es gedauert, bis die Maschine ins Rollen kam. Danach war sie nicht mehr aufzuhalten, die Spielidee des Spaniers hat eine ganze Liga in ihren Grundfesten erschüttert und Bayer eine Saison lang auf eindrucksvolle Art und Weise dominieren lassen. Real Madrid: Trainer Xabi Alonso entlassen Genau deshalb hat Real Madrid die eigene Legende zurückgeholt und dafür auch noch Ablöse in Höhe von angeblich zehn Millionen Euro gezahlt. Damit Alonso mit noch mehr finanziellen Möglichkeiten und noch besseren Spielern Real in eine glänzende Zukunft führt. Ganze 232 Tage später ist der Heilsbringer schon wieder weg, als Ergebnis einer absurden Entwicklung und Entscheidung.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Real Madrid und Xabi Alonso: Unwürdige Wochen Da ist es auch völlig egal, ob die Trennung tatsächlich "einvernehmlich" geschah, wie es in der Pressemitteilung hieß, oder die Initiative möglicherweise sogar von Alonso selbst ausging. Bereits die vergangenen Wochen waren unwürdig. Nein, natürlich sind die Entscheidungsträger in Madrid nicht mit derselben Ehrfurcht vor der Aura Alonsos ausgestattet wie in Leverkusen und demnach auch nicht mit der dankbaren Geduld, weil man diesen Trainer überhaupt verpflichten konnte. Was Leverkusens Beharrlichkeit und Vertrauen in Alonsos Ansätze und Vorstellungen aber noch deutlicher unterstreicht als grundsätzliches Vorbild für Klubs wie Real, die getrieben von Erfolgsdruck und Gier nach Aufmerksamkeit und Triumphen den klaren und konsequenten Blick auf den richtigen Weg verlieren. Und das viel zu schnell.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Real Madrid: Trennung nach Pleite gegen FC Barcelona Die Bilanz des 44-Jährigen: 34 Pflichtspiele, 24 Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen und kein Titel bei zwei Chancen bei der Klub-WM und in der Supercopa, bei der die Final-Niederlage gegen den Erzrivalen FC Barcelona das Fass nach Wochen des Brodelns nun zum Überlaufen brachte. Dabei begann die Liaison mit 13 Siegen aus 14 Spielen traumhaft, doch dann brach das Gebilde mehr und mehr auseinander. Trotzdem: Vier Punkte Rückstand auf Barca in La Liga und Platz sieben in der Champions League sind keine Voll-Katastrophe. Allerdings nicht genug für das traditionell unruhige Umfeld.