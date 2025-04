Damit müsste der 40-Jährige zwar auf 17 Millionen Euro Gehalt verzichten - Stand jetzt verdient er 200 Millionen Euro pro Jahr - erhält aber ausgleichend eine fünfprozentige Beteiligung an dem Klub.

Demnach könnte Ronaldo für die weitere Saison in der Wüste 183 Millionen Euro Gehalt bekommen. Eine Option auf ein weiteres Jahr Vertrag soll ebenfalls enthalten sein.

Cristiano Ronaldo denkt noch immer nicht an ein Karriereende. Ganz im Gegenteil: Dem Superstar winkt eine Vertragsverlängerung bei Al-Nassr - und die hat es in sich.

Es bahnt sich ein neuer Rekorddeal für Cristiano Ronaldo an. Laut Berichten liegt dem Stürmer ein Mega-Vertrag vor.

Neuer Vertrag? Ronaldo stellt Forderung an Al-Nassr

Im Fall einer Unterschrift würde auch die Idee, dass Ronaldo im Sommer noch einmal für Real Madrid bei der Klub-WM aufläuft, hinfällig werden. Mittlerweile spielt der Stürmer seit 2022 in Saudi-Arabien und unterschrieb bei seiner Ankunft den größten Deal der Geschichte.

Damals soll der fünfmalige Champions-League-Sieger eine Signing Fee von 100 Millionen Euro erhalten haben - zusätzlich zu seinem Jahressalär in Höhe von 200 Millionen Euro.

Der Topstar stellt aber laut "Marca" eine Bedingung an seinen Verbleib: Ronaldo fordert im Sommer Investitionen in den Kader, um mit Al-Nassr zukünftig um Titel zu kämpfen. Derzeitig liegt der Klub lediglich auf dem dritten Platz in der saudischen Pro-League. Unzureichend für Ronaldo.