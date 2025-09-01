Deadline Day 2025: Wann schließen die Transferfenster? Die Fristen der Ligen

In Deutschland steht der Deadline Day auf dem Programm. Was bedeutet das für die Klubs? Und wie lange sind in anderen Ländern Transfers noch möglich? ran hat alle Infos. Im Fußball steht einer der ereignisreichsten Tage auf dem Programm: Der Deadline Day. Klubs haben bis zur Winterpause zum letzten Mal die Gelegenheit, Spieler zu kaufen, zu leihen oder zu verkaufen. Wann genau schließt das Transferfenster in Deutschland und in anderen europäischen Top-Ligen – und in welchen Ländern kann noch länger transferiert werden? ran hat alle Infos.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in Deutschland? Seit dem 1. Juli 2025 läuft die Sommer-Transferperiode, Schluss ist derweil acht Wochen später. Am Montag, 1. September, schließt um 20 Uhr das Transferfenster.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wann steigt in anderen europäischen Topligen der Deadline Day? Auch in den anderen europäischen Topligen ist am 1. September um 20 Uhr Schluss. Dann schließt das Transferfenster der englischen Premier League, der spanischen La Liga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1. Anmerkung: Im vergangenen Jahr war in England erst um Mitternacht Schluss, das ist in diesem Jahr anders.

Was bedeutet der Deadline Day für die Klubs? Nach Ablauf der Deadline ist es den Klubs nicht mehr möglich, bei einem anderen Team unter Vertrag stehende Spieler zu verpflichten. Vereinslose Spieler dürfen dagegen weiterhin mit einem Kontrakt ausgestattet werden. Wichtig: Verkäufe sind derweil immer noch möglich. Und zwar an Klubs aus jenen Ligen, deren Transferfenster erst nach dem 1. September schließt.

Anzeige