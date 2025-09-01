WM-Qualifikation: Deutschland startet in die Titelmission beim Mammutturnier

Anzeige

Anzeige

Nagelsmann: "Das Turnier wird super kompliziert" "Das Turnier ist super kompliziert, in allen Facetten", weiß Nagelsmann: "Was Klima, Hotels und Plätze angeht - es herrschen die unterschiedlichen Bedingungen, das hat die Klub-WM eindrucksvoll gezeigt." Umso wichtiger sei, dass alle voll mitziehen. Auch der Stab hinter den Stars, den der sichtlich gut gelaunte Bundestrainer zu einem "super schönen Auftakt" vorab ins Sterne-Restaurant "Storstad" von Teamkoch Anton Schmaus nach Regensburg geladen hatte. Die Zeit ist knapp, die personellen Sorgen und die sportlichen Zweifel sind groß, auch wenn der am Sonntag humpelnd ausgewechselte Liverpool-Star Wirtz erfreulicherweise nur Krämpfe hatte. Nagelsmann, der selbst schon leise in der Kritik steht, will alle Probleme beiseite schieben. "Wir sind Favorit in dieser Gruppe", sagte er über die Qualistaffel A mit den weiteren Gegnern Nordirland und Luxemburg: "Es ist unser Anspruch, dass wir mit einer guten Dominanz durchgehen, dass wir keine Zweifel innerhalb der Spiele aufkommen lassen." Anders als zuletzt in der Nations League gegen Italien und mehr noch gegen Portugal oder Frankreich.

Anzeige

Anzeige

Bundestrainer warnt: "Dürfen nicht Spanien 2.0 sein wollen" Dafür hat Nagelsmann im Sommer auf einer "schönen Hütte" im Allgäu mit seinen Assistenten, zu denen jetzt auch Sandro Wagners Nachfolger Benjamin Hübner gehört, eine "andere Struktur" entworfen. "Der deutsche Fußball stand schon immer für Stabilität", sagte er und mahnte: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, Spanien 2.0 sein zu wollen!" Stattdessen will er "über gute deutsche Tugenden zu attraktivem Fußball kommen". Auffällig oft verwies Nagelsmann zuletzt auf die berühmte "Ochsen-Abwehr" der Weltmeister von 2014. Diese lief in einer Viererreihe auf; unter Nagelsmann ist eine abgewandelte Variante mit drei Innenverteidigern denkbar. Für zusätzliche Stabilität soll die Maßnahme sorgen, Kapitän Joshua Kimmich wieder ins Mittelfeld zu ziehen. Neuling Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) hat gute Chancen, für ihn in die Abwehr zu rücken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Augsburg: "Pure Vorfreude!" Finn Dahmen zur DFB-Nominierung