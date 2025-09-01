Fussball
Transfers - Deadline Day in Europas Topligen: Die wichtigsten Deals im Überblick
- Aktualisiert: 02.09.2025
- 00:09 Uhr
In Europas großen Ligen ist das Transferfenster im Sommer 2025 nun offiziell geschlossen. ran zeigt die Top-Transfers vom Deadline Day (1. September 2025) im Überblick.
(Fast) nichts geht mehr!
In Europas Topligen sind seit dem Abend des 1. September die Transferfenster geschlossen und damit können die Klubs keine Spieler mehr verpflichten, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen.
Entsprechend turbulent war noch mal der Deadline Day mit zahlreichen Deals in den besten Ligen Europas, vor allem auch in der Bundesliga.
So zog sich der Transfer des FC Bayern München von Nicolas Jackson bis zum absoluten Ende des Deadline Days, ehe der FC Bayern München die Verpflichtung des Senegalesen offiziell bekanntgab.
Währenddessen gibt es Gerüchte, dass Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem turbulenten Transfersommer sogar seinen Rücktritt erklären könnte.
Den Deadline Day im Transfersommer 2025 wird zudem Erik ten Hag in unschöner Erinnerung behalten. Der niederländische Trainer flog bei Bayer Leverkusen nämlich am 1. September nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen bereits wieder raus und ten Hag reagierte mit kritischen Worten gegen die Bayer-Vereinsführung auf diese Entscheidung.
ran zeigt die wichtigsten Transfers vom Deadline Day im Sommer 2025 im Überblick.
Bundesliga (Deutschland)
- Nicolas Jackson (vom FC Chelsea zum FC Bayern München)
- Conrad Harder (von Sporting Lissabon zu RB Leipzig)
- Victor Boniface (von Bayer Leverkusen zum SV Werder Bremen)
- Fabio Vieira (vom FC Arsenal zum Hamburger SV)
- Albert Sambi Lokonga (vom FC Arsenal zum Hamburger SV)
- Bilal El Khannouss (von Leicester City zum VfB Stuttgart)
- Ezequiel Fernandez (von Al-Qadsiah zu Bayer Leverkusen)
- William Böving (von Sturm Graz zum 1. FSV Mainz 05)
Premier League (England)
- Alexander Isak (von Newcastle United zum FC Liverpool)
- Piero Hincapie (von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal)
- Jadon Sancho (von Manchester United zu Aston Villa)
- Harvey Elliott (vom FC Liverpool zu Aston Villa)
- Randal Kolo Muani (von Paris St.-Germain zu Tottenham Hotspur)
- Yoane Wissa (von Brentford zu Newcastle United)
- Senne Lammens (von Royal Antwerpen zu Manchester United)
- Brian Brobbey (von Ajax Amsterdam zum AFC Sunderland)
- Lutsharel Geertruida (von RB Leipzig zum AFC Sunderland)
- Oleksandr Zinchenko (vom FC Arsenal zu Nottingham Forest)
- Merlin Röhl (vom SC Freiburg zum FC Everton)
Bundesliga: So viel Geld kassieren die Klubs aus den TV-Erlösen
Die Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison. Zu den größten Einnahmequellen der Klubs zählen die Millionen aus der Vermarktung von TV-Rechten. ran zeigt in einem Ranking, wer das meiste Geld bekommt. (Quelle: "kicker")
Platz 18 - Hamburger SV
Einnahmen National: 28.495.937 Euro
Einnahmen International: 2.927.240 Euro
Gesamt: 31.433.177 Euro
Platz 17 - FC St. Pauli
Einnahmen National: 29.832.182 Euro
Einnahmen International: 2.927.240 Euro
Gesamt: 32.760.422 Euro
Platz 16 - 1. FC Heidenheim
Einnahmen National: 32.249.960 Euro
Einnahmen International: 4.998.082 Euro
Gesamt: 37.248.042 Euro
Platz 15 - FC Augsburg
Einnahmen National: 36.769.329 Euro
Einnahmen International: 3.285.837 Euro
Gesamt: 40.055.166 Euro
Platz 14 - Werder Bremen
Einnahmen National: 39.714.140 Euro
Einnahmen International: 2.937.240 Euro
Gesamt: 42.651.380 Euro
Platz 13 - 1. FC Köln
Einnahmen National: 38.160.988 Euro
Einnahmen International: 4.775.929 Euro
Gesamt: 42.936.917 Euro
Platz 12 - VfL Wolfsburg
Einnahmen National: 46.008.800 Euro
Einnahmen International: 4.744.025 Euro
Gesamt: 50.752.825 Euro
Platz 11 - Borussia Mönchengladbach
Einnahmen National: 45.493.477 Euro
Einnahmen International: 5.473.120 Euro
Gesamt: 50.966.597 Euro
Platz 10 - TSG Hoffenheim
Einnahmen National: 43.484.847 Euro
Einnahmen International: 7.946.363 Euro
Gesamt: 51.431.210 Euro
Platz 9 - 1. FSV Mainz 05
Einnahmen National: 52.120.945 Euro
Einnahmen International: 3.285.837 Euro
Gesamt: 55.406.782 Euro
Platz 8 - VfB Stuttgart
Einnahmen National: 50.906.422 Euro
Einnahmen International: 4.617.584 Euro
Gesamt: 55.524.006 Euro
Platz 7 - 1. FC Union Berlin
Einnahmen National: 48.222.446 Euro
Einnahmen International: 7.597.767 Euro
Gesamt: 55.820.213 Euro
Platz 6 - SC Freiburg
Einnahmen National: 53.966.376 Euro
Einnahmen International: 8.010.170 Euro
Gesamt: 61.976.546 Euro
Platz 5 - RB Leipzig
Einnahmen National: 54.556.458 Euro
Einnahmen International: 13.526.235 Euro
Gesamt: 68.082.693 Euro
Platz 4 - Eintracht Frankfurt
Einnahmen National: 55.042.638 Euro
Einnahmen International: 14.541.289 Euro
Gesamt: 69.538.927 Euro
Platz 3 - Bayer Leverkusen
Einnahmen National: 57.018.811 Euro
Einnahmen International: 18.440.819 Euro
Gesamt: 75.459.630 Euro
Platz 2 - Borussia Dortmund
Einnahmen National: 57.617.213 Euro
Einnahmen International: 18.408.914 Euro
Gesamt: 76.023.127 Euro
Platz 1 - FC Bayern München
Einnahmen National: 60.810.768 Euro
Einnahmen International: 22.594.404 Euro
Gesamt: 83.405.172 Euro
La Liga (Spanien)
- Nico Gonzalez (von Juventus Turin zu Atletico Madrid)
- Antony (von Manchester United zu Real Betis Sevilla)
- Georges Mikautadze (von Olympique Lyon zum FC Villarreal)
- Hector Fort (vom FC Barcelona zum FC Elche)
- Carlos Soler (von Paris St.-Germain zu Real Sociedad San Sebastian)
- Alexis Sanchez (von Udinese Calcio zum FC Sevilla)
- Dominik Livakovic (von Fenerbahce Istanbul zum FC Girona)
- Vladyslav Vanat (von Dynamo Kiew zum FC Girona)
Serie A (Italien)
- Lois Openda (von RB Leipzig zu Juventus Turin)
- Manuel Akanji (von Manchester City zu Inter Mailand)
- Edon Zhegrova (von OSC Lille zu Juventus Turin)
- Rasmus Hojlund (von Manchester United zur SSC Neapel)
- Adrien Rabiot (von Olympique Marseille zum AC Mailand)
- Jamie Vardy (zuletzt vereinslos, zu U.S. Cremonese
- David Odogu (vom VfL Wolfsburg zum AC Mailand)
- Nicolo Zaniolo (von Galatasaray Istanbul zu Udinese Calcio)
- Andrea Belotti (von Como zu Cagliari)
Thomas Müller in der MLS: Diese alten Bekannten stehen mit ihm auf dem Platz
Müllers Weggefährten in der MLS
Thomas Müller ist in diesem Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt. ran zeigt, auf welche ehemaligen Weggefährten er dort trifft - Profis, mit denen er bereits auf Vereinsebene zusammengespielt hat oder gegen die er früher mal angetreten ist.
Tim Leibold (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg aktiv
- seit Januar 2023 in der MLS
Erik Thommy (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und VfB Stuttgart aktiv
- seit Juli 2022 in der MLS
Alexander Hack (31, RB New York)
- in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Marco Reus (36, L.A. Galaxy)
- in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit August 2024
- zusammen in der DFB-Elf gespielt
Emil Forsberg (33, RB New York)
- in der Bundesliga für RB Leipzig aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Eric-Maxim Choupo-Moting (36, RB New York)
- in der Bundesliga für Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 aktiv
- Ex-Teamkollege von Müller beim FC Bayern
- in der MLS seit Januar 2025
Roman Bürki (34, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit Juli 2022
Timo Baumgartl (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für VfB Stuttgart und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Marcel Hartel (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und 1. FC Köln aktiv
- in der MLS seit Juli 2024
Eduard Löwen (St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und VfL Bochum aktiv
- in der MLS Seit Juli 2022
Cedric Teuchert (28, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Schalke 04 und Union Berlin aktiv
- seit Juli 2024 in der MLS
Marcus Ingvartsen (29, San Diego FC)
- in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Hannes Wolf (26, New York City FC)
- in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Hugo Lloris (38, LAFC)
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Heung-min Son (33, LAFC)
- in der Bundesliga für Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit August 2025 in der MLS
Hany Mukhtar (30, Nashville SC)
- in der Bundesliga für Hertha BSC aktiv
. seit Januar 2020 in der MLS
Wilfried Zaha (32, Charlotte FC)
- in der Champions League für Galatasaray Istanbul aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Ryan Kent(28, Seattle Sounders FC)
- in der Bundesliga für SC Freiburg aktiv
- seit März 2025 in der MLS
Riqui Puig (26, L.A. Galaxy)
- in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- seit August 2022 in der MLS
Sebastian Schonlau (31, Vancouver Whitecaps FC)
- in der Bundesliga für SC Paderborn aktiv
- seit August 2025 in der MLS
- neuer Teamkollege von Müller
Jordi Alba (36), Luis Suarez (38), Lionel Messi (38), Sergio Busquets (37) (alle bei Inter Miami)
- Alba in der Champions League für FC Valencia und FC Barcelona aktiv
- Suarez in der Champions League für Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Atletico Madrid aktiv
- Messi in der Champions League für FC Barcelona und Paris Saint-Germain aktiv
- Busquets in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- Alba, Messi und Busquets in der MLS seit Juli 2023, Suarez in der MLS seit Januar 2024
Ligue 1 (Frankreich)
- Benjamin Pavard (von Inter Mailand zu Olympique Marseille)
- Breel Embolo (von der AS Monaco zu Stade Rennes)
- Ben Chilwell (vom FC Chelsea zu Racing Strasbourg)
- Jonathan Ikone (vom AC Florenz zum FC Paris)
- Odsonne Edouard (von Crystal Palace zu RC Lens)