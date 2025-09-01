In Europas großen Ligen ist das Transferfenster im Sommer 2025 nun offiziell geschlossen. ran zeigt die Top-Transfers vom Deadline Day (1. September 2025) im Überblick.

(Fast) nichts geht mehr!

In Europas Topligen sind seit dem Abend des 1. September die Transferfenster geschlossen und damit können die Klubs keine Spieler mehr verpflichten, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen.

Entsprechend turbulent war noch mal der Deadline Day mit zahlreichen Deals in den besten Ligen Europas, vor allem auch in der Bundesliga.

So zog sich der Transfer des FC Bayern München von Nicolas Jackson bis zum absoluten Ende des Deadline Days, ehe der FC Bayern München die Verpflichtung des Senegalesen offiziell bekanntgab.