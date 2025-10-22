Anzeige
Nations League der Frauen

Deutschland vs. Frankreich heute live: DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale im Free-TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 08:38 Uhr

Im Halbfinal-Hinspiel der Nations League trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift nach dem Titelgewinn in der Nations League. Im Hinspiel des Halbfinals trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich - es wartet also eine Hammer-Aufgabe!

Aber: Die DFB-Frauen dürften mit guten Erinnerungen in die Partie gehen. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland in einem unfassbar spannenden Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Anzeige
Anzeige
Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf DFB regulations prohibit any use of p...

DFB-Frauen vs. Frankreich am 24.10. ab 17:45 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Anzeige

Nun soll erneut ein Erfolg her. Allerdings begann die Woche mit schlechten Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Anzeige

Nations League heute live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Hinspiel statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Frankreich
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Hinspiel)
  • Datum: 24. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Austragungsort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich wird von der ARD live übertragen.

DFB-Frauen gegen Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in voller Länge schauen.

Anzeige

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Frankreich findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Deutschland vs. Frankreich
  • Datum und Uhrzeit: 24. Oktober 2025; 17:45 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Laurent Bonadei (Frankreich)
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
imago images 1065824336
News

Bayern war sich wohl mit Xavi Simons einig

  • 24.10.2025
  • 11:13 Uhr
Ein Saisoneinsatz bislang: Jonas Urbig
News

FC Bayern: Urbig in Gladbach im Tor, Pause für Neuer

  • 24.10.2025
  • 10:54 Uhr
Bayerns Sportvorstand Max Eberl lacht
News

Geheimtreffen mit Berater: Eberl wirbt wohl um Star-Spieler

  • 24.10.2025
  • 10:47 Uhr
Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) schaut enttaeuscht, Bundesliga, Eintracht Frankfurt v FC Bayern München, Deutsche Bank Park am 04. October 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland. (Foto...Update
News

In Gladbach: Kompany macht personelle Überraschung perfekt

  • 24.10.2025
  • 10:19 Uhr
imago images 1066349674
News

Schalker Höhenflug: Terodde erklärt das neue Erfolgs-Duo

  • 24.10.2025
  • 10:10 Uhr
Tonali (l.) spielt inzwischen bei Newcastle United
News

Wettskandal: Niedrige Geldstrafen für Tonali und Fagioli

  • 24.10.2025
  • 10:01 Uhr
Kompany herzt seinen Jungstar Karl
News

Effenberg: Bayern-Jungstar Karl "muss" WM-Kandidat sein

  • 24.10.2025
  • 10:01 Uhr
Die Red Imps feiern ihren historischen Coup
News

Sensation in Gibraltar: Die "magische Nacht" der "Kobolde"

  • 24.10.2025
  • 09:55 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 24.10.2025
  • 08:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 24.10.2025
  • 08:47 Uhr