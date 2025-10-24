Anzeige
10. Spieltag in La Liga

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 24.10.2025
  • 15:58 Uhr
  • ran.de

Am 10. Spieltag der spanischen Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona zum Clasico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Wie so oft kommt es zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, während beide Teams die Spitzenplätze in La Liga belegen. Das Team von Xabi Alonso führt die Tabelle mit 24 Punkten an, dicht gefolgt vom FC Barcelona mit 22 Punkten.

Während bei Real Madrid voraussichtlich nur zwei Spieler ausfallen – David Alaba und Antonio Rüdiger –, ist die Personalsituation beim Team von Hansi Flick deutlich angespannter. Sicher fehlen werden Torwart Joan García, Robert Lewandowski, Gavi und Dani Olmo.

Fraglich ist hingegen der Einsatz von Jules Kounde und Raphinha. Ebenfalls offen bleibt, ob Marc-André ter Stegen nach seiner Genesung erstmals wieder auf der Bank Platz nehmen wird.

Anzeige
Anzeige

FC Barcelona vs. Real Madrid live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona
  • Wettbewerb: La Liga; 10. Spieltag
  • Datum: 26. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 16:15 Uhr
  • Austragungsort: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)
Anzeige
Anzeige

Real Madrid gegen FC Barcelona live: Läuft der Clásico in der La Liga im Free-TV?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Barcelona zu Gast bei Real Madrid: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?

Ja, im Pay-TV zeigt DAZN die Partie live. Um den linearen Sender zu empfangen, müsst ihr ihn bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

El Clasico zwischen Real und Barca: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?

Das Spiel könnt ihr auch im Livestream bei DAZN verfolgen, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst erforderlich.

Anzeige

Real Madrid - FC Barcelona: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Natürlich! Mit dem Liveticker auf ran.de verpasst du keine Aktion und bleibst stets informiert.

Anzeige

Real Madrid vs. FC Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung des Clasico:

  • Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona
  • Datum und Uhrzeit: 26. Oktober 2025; 16:15 Uhr
  • Trainer: Xabi Alonso (Real Madrid), Hansi Flick (FC Barcelona)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: FC Schalke 04 - Simon Terodde erklärt im Exklusiv-Interview: Das ist das Geheimnis des neuen Erfolgs-Duos

Mehr News und Videos
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live sehen: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 24.10.2025
  • 16:18 Uhr
Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
News

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 24.10.2025
  • 16:17 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:1 durch Sjoeke Nuesken (Deutschland, 09), es freuen sich Franziska Kett (Deutschland, 17), Jule Brand (Deutschland, 22), Klara Buehl (Deutschland, 19), Giovanna Hoffmann (Deutsc...
News

Deutschland vs. Frankreich heute live: DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • 24.10.2025
  • 16:17 Uhr
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • 24.10.2025
  • 16:09 Uhr
imago images 1065824336
News

Bayern war sich wohl mit Xavi Simons einig

  • 24.10.2025
  • 15:14 Uhr
Jennifer Hermoso beim Training der spanischen Frauen
News

"Habe geweint": Hermoso reagiert emotional auf Spanien-Berufung

  • 24.10.2025
  • 14:56 Uhr
Hoffenheims Trainer Christian Ilzer
News

TSG-Kampf gegen den "Heimfluch": "Vom Tisch haben"

  • 24.10.2025
  • 14:55 Uhr
Leere Plätze aus Protest: Hillsborough im August
News

Sheffield Wednesday beantragt Insolvenz

  • 24.10.2025
  • 14:44 Uhr
Dortmunds Trainer Niko Kovac
News

Kovac schöpft aus dem Vollen: Fitness "Schlüssel des Erfolgs"

  • 24.10.2025
  • 14:44 Uhr
Florian Wirtz (l.) und Mo Salah in Frankfurt
News

Slot lobt Wirtz und verteidigt Salah

  • 24.10.2025
  • 14:42 Uhr