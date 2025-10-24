10. Spieltag in La Liga
Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 24.10.2025
- 15:58 Uhr
- ran.de
Am 10. Spieltag der spanischen Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona zum Clasico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.
Wie so oft kommt es zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, während beide Teams die Spitzenplätze in La Liga belegen. Das Team von Xabi Alonso führt die Tabelle mit 24 Punkten an, dicht gefolgt vom FC Barcelona mit 22 Punkten.
Während bei Real Madrid voraussichtlich nur zwei Spieler ausfallen – David Alaba und Antonio Rüdiger –, ist die Personalsituation beim Team von Hansi Flick deutlich angespannter. Sicher fehlen werden Torwart Joan García, Robert Lewandowski, Gavi und Dani Olmo.
Fraglich ist hingegen der Einsatz von Jules Kounde und Raphinha. Ebenfalls offen bleibt, ob Marc-André ter Stegen nach seiner Genesung erstmals wieder auf der Bank Platz nehmen wird.
FC Barcelona vs. Real Madrid live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona
- Wettbewerb: La Liga; 10. Spieltag
- Datum: 26. Oktober 2025
- Uhrzeit: 16:15 Uhr
- Austragungsort: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)
Real Madrid gegen FC Barcelona live: Läuft der Clásico in der La Liga im Free-TV?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Barcelona zu Gast bei Real Madrid: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?
Ja, im Pay-TV zeigt DAZN die Partie live. Um den linearen Sender zu empfangen, müsst ihr ihn bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
El Clasico zwischen Real und Barca: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?
Das Spiel könnt ihr auch im Livestream bei DAZN verfolgen, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst erforderlich.
Real Madrid - FC Barcelona: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?
Natürlich! Mit dem Liveticker auf ran.de verpasst du keine Aktion und bleibst stets informiert.
Real Madrid vs. FC Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung des Clasico:
- Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona
- Datum und Uhrzeit: 26. Oktober 2025; 16:15 Uhr
- Trainer: Xabi Alonso (Real Madrid), Hansi Flick (FC Barcelona)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de
