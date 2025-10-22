Anzeige
Nations League der Frauen

Deutschland vs. Frankreich heute live: DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 16:17 Uhr

Im Halbfinal-Hinspiel der Nations League trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift nach dem Titelgewinn in der Nations League. Im Hinspiel des Halbfinals trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich - es wartet also eine Hammer-Aufgabe!

Aber: Die DFB-Frauen dürften mit guten Erinnerungen in die Partie gehen. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland in einem unfassbar spannenden Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Anzeige
Anzeige
Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf DFB regulations prohibit any use of p...

DFB-Frauen vs. Frankreich am 24.10. ab 17:45 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Anzeige

Nun soll erneut ein Erfolg her. Allerdings begann die Woche mit schlechten Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Anzeige

Nations League heute live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Hinspiel statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Frankreich
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Hinspiel)
  • Datum: 24. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Austragungsort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich wird von der ARD live übertragen.

DFB-Frauen gegen Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in voller Länge schauen.

Anzeige

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Frankreich findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Deutschland vs. Frankreich
  • Datum und Uhrzeit: 24. Oktober 2025; 17:45 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Laurent Bonadei (Frankreich)
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Vorfälle neben dem Platz überschatten den Saisonstart
News

Rechtsextreme Vorfälle: Braunschweig zieht Konsequenzen

  • 24.10.2025
  • 18:52 Uhr
Max Lorenz in der Saison 1967/1968
News

Werder trauert um Vizeweltmeister Lorenz

  • 24.10.2025
  • 18:48 Uhr
Verspricht 100 Millionen: DFB-Präsident Bernd Neuendorf
News

100 Millionen: DFB investiert massiv in die Frauen

  • 24.10.2025
  • 18:39 Uhr
Neuendorf ist in der Schweiz auf Wahlkampfmission
News

WM-Quali: Neuendorf erwartet Gruppensieg

  • 24.10.2025
  • 18:39 Uhr
Johannes Waigand muss sich einen neuen Job suchen
News

Bochum: Kaderplaner Waigand freigestellt

  • 24.10.2025
  • 17:41 Uhr
02.08.2025, Fussball Bundesliga 2025 2026, Freundschaftsspiel, FC Bayern München - Olympique Lyon, in der Allianz-Arena München, Torjubel v.l. Serge Gnabry (FC Bayern München), Joshua Kimmich (FC B...Update
News

Doppeltes Comeback: FCB-Stars melden sich fit für Gladbach-Spiel

  • 24.10.2025
  • 17:06 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live sehen: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 24.10.2025
  • 16:18 Uhr
Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
News

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 24.10.2025
  • 16:17 Uhr
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • 24.10.2025
  • 16:09 Uhr
imago images 1064414257
News

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker

  • 24.10.2025
  • 15:58 Uhr