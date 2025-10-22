Im Halbfinal-Hinspiel der Nations League trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift nach dem Titelgewinn in der Nations League. Im Hinspiel des Halbfinals trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich - es wartet also eine Hammer-Aufgabe! Nations-League-Halbfinale der Frauen: Deutschland vs. Frankreich am 24.10. ab 17:45 Uhr LIVE auf Joyn Aber: Die DFB-Frauen dürften mit guten Erinnerungen in die Partie gehen. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland in einem unfassbar spannenden Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Nun soll erneut ein Erfolg her. Allerdings begann die Woche mit schlechten Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband. Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Nations League heute live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Hinspiel statt? Spiel: Deutschland vs. Frankreich

Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Hinspiel)

Datum: 24. Oktober 2025

Uhrzeit: 17:45 Uhr

Austragungsort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV? Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich wird von der ARD live übertragen.

DFB-Frauen gegen Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel im Livestream? Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in voller Länge schauen.

Deutschland vs. Frankreich heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet? Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Frankreich findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

