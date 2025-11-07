Anzeige
U21 LIVE AUF PROSIEBEN MAXX, JOYN UND RAN.DE

FC Bayern München: Shootingstar Lennart Karl erstmals für U21 nominiert

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 10:02 Uhr
  • SID

Nachdem Kölns Shootingstar Said El Mala für die Nationalmannschaft nominiert wurde, darf sich nun auch Bayerns Talent Lennart Karl freuen, auch wenn es für ihn noch nicht für die A-Nationalmannschaft reicht.

Shootingstar Lennart Karl von Bayern München ist erstmals für die U21-Nationalmannschaft berufen worden.

Im 23-köpfigen Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (Fr., 14.11., ab 17:30 Uhr live auf Joyn und in SAT.1) und in Georgien (Di., 18.11., ab 17:30 Uhr live auf Joyn und in SAT.1) stehen zudem Debütant Arijon Ibrahimovic vom 1. FC Heidenheim und der zuletzt bereits für die A-Nationalmannschaft nominierte Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt. Das teilte der DFB am Freitag mit.

"Ich freue mich, mit Lennart Karl und Arijon Ibrahimovic zwei Spieler für ihre guten Leistungen in den vergangenen Wochen belohnen und für den Kader nominieren zu können. Wir wollen beide Spiele gewinnen und sechs Punkte holen", sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo.

Anzeige
Anzeige
Fussball, U21, U 21 EM Qualifikation Gruppe F - 5.Spieltag Nordirland U21 - Deutschland U21 14.10.2025, The Oval Dennis Seimen (Deutschland, 1) Tom Bischof (Deutschland, 6) Belfast The Oval Nordirl...

Die U21-EM-Qualifikation LIVE auf Joyn sehen!

Alle Spiele der DFB-Junioren im Livestream sehen.

Anzeige

Und weiter: "Deshalb bin ich froh, dass wir im Defensivbereich wieder auf einige Spieler zurückgreifen können, die zuletzt leider verletzt gefehlt haben. Das ist wichtig, um defensive Stabilität zu erreichen."

Anzeige

Lennart Karl unter Kompany mit immer größerer Rolle

Der 17-jährige Karl hatte zuletzt in der deutschen U17-Nationalmannschaft gespielt und in 13 Partien sieben Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. In München hatte er unter Trainer Vincent Kompany sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits getroffen.

Said El Mala wird der U21 fehlen, der Kölner war bereits am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die A-Nationalmannschaft und die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele berufen worden.

"Ich freue mich für Said, dass er die Chance bekommt, sich bei der A-Nationalmannschaft zu zeigen", sagte Di Salvo: "Er soll diese Erfahrung zum jetzigen Zeitpunkt mitnehmen und für seine künftige Entwicklung nutzen."

Torhüter Mio Backhaus (Werder Bremen), die Abwehrspieler Collins, Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Joshua Quarshie (FC Southampton) und Aaron Zehnter (VfL Wolfsburg) sowie Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (Union Berlin), die zuletzt allesamt verletzt gefehlt hatten, sind wieder dabei.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Kader mit Sane? Fans setzen 500 Euro auf Luxemburg

U21 ohne Moukoko und Gruda

Im Sturm steht Nicolo Tresoldi, der in der Champions League mit dem FC Brügge unter der Woche ein 3:3 gegen den FC Barcelona geholt und dabei selbst getroffen hatte, im Mittelpunkt.

Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) fehlt ebenso wie die verletzten Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Hendry Blank (Hannover 96) und Linus Gechter (Hertha BSC).

Die DFB-Auswahl steht auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden, nach dem Ausrutscher im Oktober gegen Griechenland (2:3) unter Zugzwang.

Am Freitag sind Karl und Co. in Fürth gegen Malta der klare Favorit, vier Tage später wartet in Georgien ein echter Härtetest.

Auch interessant: FC Bayern München: Journalist entschuldigt sich für Eklat nach Diaz-Foul - News und Gerüchte

News und Videos
Bundestrainer Antonio Di Salvo (Germany) schaut enttaeuscht, UEFA Under21 Championship 2027 - Qualification Group F, Northern Ireland U21, U 21 vs Germany U21, The Oval am 14. October 2025 in Belfa...
News

U21: Auf Di Salvo wartet viel Arbeit - ein Kommentar

  • 15.10.2025
  • 14:13 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Quali: Nordirland gegen Deutschland - Übertragung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream - Ergebnis 1:2

  • 15.10.2025
  • 08:14 Uhr
imago images 1067732507
News

U21-Noten: Ouedraogo glänzt, Shootingstar tut sich schwer

  • 14.10.2025
  • 22:26 Uhr
Northern Ireland v Germany - 2027 UEFA European Under-21 Championship Qualifier
News

Später Doppelschlag: U21 feiert Arbeitssieg in Nordirland

  • 14.10.2025
  • 21:38 Uhr
Dennis Seimen Noah Atubolu
News

U21: Dennis Seimen auf den Spuren von Noah Atubolu

  • 14.10.2025
  • 14:57 Uhr
imago images 1067747298
News

Kein U21-Besuch: Nagelsmann erklärt seine Entscheidung

  • 14.10.2025
  • 11:42 Uhr
imago images 1067605757
News

Kommentar: Diese Niederlage kann der U21 gut tun

  • 10.10.2025
  • 21:32 Uhr
10.10.2025, xmohx, Fussball U 21 EM Qualifikation, Deutschland - Griechenland v.l. Tom Alexander Rothe (Deutsche Fussball Nationalmannschaft DFB U21, U 21 Konstantinos Kostoulas (Griechenland U21) ...
News

Aufholjagd umsonst: U21 patzt gegen Griechenland

  • 10.10.2025
  • 21:00 Uhr
Germany Training Session And Press Conference - UEFA Nations League 2025 SeExklusiv
News

Bischof: "Manchmal gibt's ein paar hinter die Ohren"

  • 10.10.2025
  • 17:17 Uhr
Nicolo Tresoldi (Germany) bejubelt seinen Treffer mit den Teamkollegen, UEFA Under21 Championship 2027 - Qualification Group F, Germany U21, U 21 vs Latvia U21, Ostseestadion am 09. September 2025 ...
News

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Griechenland im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker

  • 10.10.2025
  • 16:14 Uhr