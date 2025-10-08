England: Kane verpasst Abschlusstraining vor Wales-Test

Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen im Testspiel gegen Wales möglicherweise auf Kapitän Harry Kane verzichten. Der Stürmerstar des Rekordmeisters Bayern München konnte am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen und absolvierte lediglich eine individuelle Einheit im Indoor-Bereich der Three Lions. Genauere Angaben über die Gründe von Kanes Abwesenheit machte der englische Verband nicht.

Beim 3:0 der Münchner bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Kane einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen, im Anschluss jedoch betont, ihm gehe es gut. Gemeinsam mit dem Leverkusener Verteidiger Jarell Quansah war er am Mittwoch außen vor, während die restlichen 22 Spieler regulär im St. George’s Park trainierten.

Sollte der Rekordtorschütze der Three Lions (74 Treffer) ausfallen, stehen unter anderem Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen und Anthony Gordon als Alternativen bereit.

Das Duell mit Wales findet am Donnerstagabend (20.45 Uhr/DAZN) im ausverkauften Wembley-Stadion statt. Anschließend richtet sich der Fokus auf das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Lettland. England führt die Gruppe K mit sieben Punkten Vorsprung auf Albanien an und hat alle fünf bisherigen Qualifikationsspiele gewonnen.