Der englische Fußballverband FA ist auf der Suche nach einem neuen Natrionaltrainer. Dabei soll Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel nun der Favorit auf die Nachfolge von Gareth Southgate sein.

Nach dem verlorenen EM-Finale war das Kapitel Gareth Southgate bei der englischen Nationalmannschaft beendet, der 53-Jährige machte Platz für einen Nachfolger, der noch immer nicht gefunden ist. Interimstrainer Lee Carsley betonte regelmäßig, dass er den Job nur übergangsweise machen würde.

Entsprechend soll die neue Trainergröße der "Three Lions" nun "Sky Sports" zufolge Thomas Tuchel werden. Der englische Fußballverband FA befindet sich laut dem Bericht bereits in Gesprächen mit dem Ex-Bayern-Coach, er soll der absolute Wunschkandidat sein. Falls Tuchel tatsächlich Nationaltrainer wird, wäre er nach Sven-Gören Eriksson und Fabio Capello erst der dritte Nicht-Engländer, der diesen Job bekleidet.

Der englische Verband gehe außerdem davon aus, dass er keine Ablöse an den FC Bayern München zahlen muss, obwohl Tuchel laut Vertrag noch bis Juni 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist. Die Münchner hätten dem Champions-League-Siegertrainer mit dem FC Chelsea versichert, ihm im Falle einer neuen Aufgabe keine Steine in den Weg legen zu wollen.

Als Nachfolge-Kandidaten für den Nationaltrainer-Posten wurden zuvor diverse Namen genannt. Unter anderem von Pep Guardiola, Eddie Howe und Graham Potter war die Rede. Howe soll allerdings bereits abgewunken haben.