England: Thomas Tuchel bald Nationaltrainer? Bayern-Star Harry Kane reagiert

Ex-Schützling Harry Kane äußerte sich ebenfalls zur Causa. Der Star-Stürmer könne das bis zur offiziellen Bekanntgabe zwar nicht wirklich kommentieren, ließ sich bei "Sky" aber dennoch zu einem kurzen Statement hinreißen: "Ich kenne Thomas von letzter Saison gut. Fantastischer Trainer und ein fantastischer Mensch, also bin ich mir sicher, dass mich die Jungs von der FA kontaktieren werden, sobald sie mehr wissen."

Entsprechend soll die neue Trainergröße der "Three Lions" nun "Sky Sports" zufolge Thomas Tuchel werden. Der englische Fußballverband FA befindet sich laut dem Bericht bereits in Gesprächen mit dem Ex-Bayern-Coach, er soll der absolute Wunschkandidat sein.

Das Wichtigste in Kürze

Thomas Tuchel trotz Bayern-Vertrag zum Nulltarif?

Der englische Verband geht dem Bericht zufolge davon aus, dass er keine Ablöse an den FC Bayern München zahlen muss, obwohl Tuchel laut Vertrag noch bis Juni 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist. Die Münchner hätten dem Champions-League-Siegertrainer mit dem FC Chelsea versichert, ihm im Falle einer neuen Aufgabe keine Steine in den Weg legen zu wollen.

Als Nachfolge-Kandidaten für den Nationaltrainer-Posten wurden zuvor diverse Namen genannt. Unter anderem von Pep Guardiola, Eddie Howe und Graham Potter war die Rede. Howe soll allerdings bereits abgewunken haben.