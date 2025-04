Gesägt wird offenbar am Stuhl von Max Eberl. Selbstverständlich gibt es einige Kritikpunkte am aktuellen Sportvorstand des FCB, denen er sich stellen muss.

Max Eberl: Trend eigentlich positiv

Dennoch holte er beispielsweise einen Olise. So schlecht die Trainersuche im Prozess auch war: Mit Vincent Kompany kam offenbar genau der Trainer, den die Münchner gebraucht haben. Auch Hoeneß holte in seiner Karriere schon den einen oder anderen Verantwortlichen eher zufällig und/oder nach Bauchgefühl – mit wechselndem Erfolg.

Im Moment aber läuft es – und es ist ruhig. Das liegt auch an einer weiteren Stärke Eberls: Er stellt sich der Öffentlichkeit. Anders als mancher Vorgänger in verantwortlicher Position ist er regelmäßig zu allen Themen präsent und moderiert diese in der Regel gut. So kann sich der Trainer auf seine Arbeit fokussieren. Allgemein scheint das Zusammenspiel der sportlich Verantwortlichen, also auch mit Christoph Freund, gut zu sein.

Selbst im wirtschaftlichen Bereich ist die Kritik eher seltsam. Zwar verlängerten die Spieler für viel Geld, aber sie hatten auch eine gute Verhandlungsbasis. Schuld daran waren der Aufsichtsrat und frühere Verantwortliche.

Einerseits haben sie das Gehaltsniveau signifikant angehoben, andererseits sorgten sie beispielsweise bei Davies und vor allem Kimmich dafür, dass die Spieler Vertrauen in den Verein verloren. Zumal man sich wohl kaum gewünscht hätte, Spieler dieser Qualität im kommenden Sommer ersetzen zu müssen.

Ohnehin verwundert bei den Bayern so einiges. Ein normaler Ablauf in einem Unternehmen stellt sich so dar, dass ein Vorstand sein Budget beim Aufsichtsrat ausverhandelt und damit dann in die Verhandlungen geht. Wenn nun durchgesteckt wird, dass Eberl das angeblich anders handhabt und Spielern Versprechungen macht, bevor Budget freigegeben wurde, muss man die Prozesse beim FCB hinterfragen – und zwar beidseitig.