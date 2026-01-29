Der VfB Stuttgart muss ins Achtelfinale der Europa League den Umweg über die ungeliebten Play-offs nehmen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zwar zum Abschluss der Ligaphase gegen die Young Boys Bern glücklich mit 3:2 (2:1) - doch nach drei Auswärtsniederlagen verfehlte der VfB Stuttgart die angestrebten Top Acht der Europa League denkbar knapp.

Der VfB ging früh durch Nationalspieler Deniz Undav in Führung (6.). Ermedin Demirovic legte nur eine Minute später nach. Die bis dahin chancenlosen Young Boys kamen kurz vor der Pause durch Armin Gigovic (42.) zum Anschluss. Sandro Lauper glich mit einem Traumtor aus (57.). Chema (90.) gelang spät der Stuttgarter Siegtreffer - ein Happy-End gab es aber nicht.

Die Auslosung der Play-off-Partien findet am Freitag (13.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Gespielt wird am 19. und 26. Februar.

Der VfB genießt im Rückspiel Heimrecht. In der Liga geht es für die ambitionierten Schwaben am Sonntag (15.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) zuhause gegen den SC Freiburg weiter. Für Bern mit dem früheren Bundesligatrainer Gerardo Seoane ist die Europapokal-Saison vorbei.