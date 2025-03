Ex-Nationaltorhüterin beendet Karriere: Almuth Schult macht Schluss

Schults Laufbahn in den Nationalmannschaften begann bereits in den Junioren-Teams des DFB. Ihren ersten Einsatz im deutschen Tor bestritt die gebürtige Dannenbergerin 2006 beim 7:1 der U15 gegen Wales. Ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft folgte 2012 beim 5:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei. Neben der WM 2011 in Deutschland und der Endrunde 2015 in Kanada wurde sie auch in das Aufgebot für die EM 2013 in Schweden berufen, bei der das deutsche Team den Titel holte.