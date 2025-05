Die Vereine verstehe er dabei durchaus: "Ich war ja lange im Klub bei Bayer Leverkusen, da hätte ich genauso entschieden. Es ist ärgerlich, dass es die Klub-WM in dieser Form gibt." Für die deutsche U21 stellt das einen Nachteil dar, weil mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern zwei deutsche Klubs in die USA reisen.

Das Wichtigste in Kürze

"Ganz traue ich dem Braten nicht, ob es dabei bleibt und sie nicht öfter stattfindet", so der ehemalige Stürmer weiter: "Das hielte ich für keine gute Idee. Der Terminplan muss das auch hergeben, aber das ist schwierig."

Dennoch ist Völler positiv gestimmt, dass die U21 bei der Europameisterschaft erfolgreich abschneiden kann. "Im Gegensatz zum Turnier vor zwei Jahren kommen die Spieler in ihren Klubs mehr zum Einsatz, sind teils sogar Stammspieler", erklärte der DFB-Sportdirektor: "Und trotz der Abstellungen zur Klub-WM ist der Kader richtig gut, egal, wer da auf dem Platz steht, kann die Mannschaft weit kommen, davon bin ich überzeugt."

Für Deutschland geht es in der Slowakei bei der EM zunächst gegen Slowenien (12.6.), Tschechien (15.6.) und England (18.6.). 2023 war für den DFB bereits in der Gruppenphase Schluss. Auch damals ging es gegen Tschechien und England in der Gruppe. Außerdem spielte man gegen Israel.

"Ein bisschen weiter als letztes Mal darf es schon gehen", so Völler.