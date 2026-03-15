La Liga
FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen kann bei Präsidentschaftswahl nicht abstimmen - das ist der Grund
- Aktualisiert: 15.03.2026
- 22:07 Uhr
- ran.de
Bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona kam es am Sonntag zu einer kuriosen Szene rund um Marc-Andre ter Stegen.
Am Sonntag stand beim FC Barcelona die Präsidentschaftswahl auf dem Programm - allerdings ohne den deutschen Torhüter Marc-Andre ter Stegen.
Wie zahlreiche Clips in den sozialen Medien zeigen, konnte der derzeit verletzte ter Stegen nicht an der Wahl des neuen Barca-Präsidenten teilnehmen.
Ter Stegen durfte nicht abstimmen, weil sein Name schlichtweg nicht im Wählerverzeichnis zu finden war. Kurios: Einige Ex-Barca-Ikonen wie Xavi machten hingegen ihr Kreuzchen für ihnen Wunsch-Präsidenten. Zur Wahl als Barca-Präsident standen der aktuelle Amtsinhaber Joan Laporta und Herausforderer Victor Font.
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Comeback von ter Stegen wohl nicht vor Mitte April
Wegen einer Oberschenkelverletzung hat sich die Leihe von ter Stegen zum FC Girona für den Torhüter sportlich als Flop herausgestellt.
Seitdem arbeitet er wieder in Barcelona an einem Comeback. Dieses wird aber wohl nicht vor Mitte April möglich sein und dann ist auch noch unklar, ob er überhaupt bei Barca zu Einsatzzeiten kommt, um sich für eine mögliche WM-Teilnahme zu empfehlen.