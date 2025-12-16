Marc-Andre ter Stegen steht auf einmal vor einem Comeback beim FC Barcelona. An seiner Situation hat sich jedoch wohl nichts geändert. Barca und Hansi Flick schulden ihm zumindest eine klare öffentliche Ansage. Ein Kommentar. Von Kai Esser "Joan (Garcia) wird geschont. Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen. Auch nicht über den Torhüter." Das sagte Trainer Hansi Flick vor dem Pokalspiel des FC Barcelona gegen CD Guadalajara. Möglicherweise könnte Marc-Andre ter Stegen sein Comeback im Tor von Barca geben. "Marc ist ein fantastischer Torwart", fügte Flick an. Besondere Ehre für Vincent Kompany in seiner belgischen Heimat Allerdings wäre das nur ein Trostpreis. Fakt ist: Die Ära ter Stegen beim FC Barcelona ist vorbei. Nur traut sich das irgendwie niemand auszusprechen. Dabei wäre genau dies das Beste für alle Beteiligten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Causa ter Stegen: Deutschland braucht öffentliche Klarheit Vorneweg: Natürlich wissen alle Beteiligten längst, was Sache ist. Ter Stegen und sein Berater wissen, dass es vorbei ist, genauso wie Flick, alle Beteiligten beim FC Barcelona sowie wahrscheinlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Allerdings: Klar ausgesprochen hat das noch niemand. Und das ist irgendwie belastend. Für den Keeper, der bei jeder zweiten Presserunde hören muss, was für ein feiner Kerl er doch ist, und am Ende auch für ganz Fußball-Deutschland. Denn ebenfalls bei jeder zweiten Presserunde muss sich Oliver Baumann, die aktuelle Nummer eins im DFB-Tor, die beinahe schon gehässige Frage gefallen lassen, wie lange er denn wohl glaubt, bis seine Zeit in jenem DFB-Tor wieder abgelaufen ist.

- Anzeige -

- Anzeige -

Ständig wird auch nach Manuel Neuer gefragt. Obwohl er sich stets genötigt fühlt, klarzustellen, dass seine Karriere im Kasten der Nationalmannschaft zu Ende ist, bringen Journalisten, Experten und auch Neuers Vorgesetzte beim FC Bayern München sein Comeback ins Spiel. Das wäre nicht nötig, wenn aus Katalonien endlich eine klare Ansage käme, wie es denn mit ter Stegen weitergeht. Dem im Übrigen mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie für die WM 2026 in Nordamerika ausgesprochen wurde, sofern er denn Spielpraxis vorweisen kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen