In Europas Top-Ligen ist das Winter-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Dennoch gibt es auch weiterhin genügend Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 26. Februar, 10:28 Uhr: Barcelona will wohl City-Star als Lewandowski-Ersatz +++ Die Karriere von Robert Lewandowski befindet sich in den letzten Zügen. Deshalb sucht der FC Barcelona bereits nach einem Ersatz für den 37-Jährigen. Dabei haben die "Blaugrana" offenbar Omar Marmoush von Manchester City ins Auge gefasst. Das berichtet die "Sport" aus Spanien. Der ehemalige Frankfurter kam nach seinem Wechsel auf die Insel nie richtig in Tritt und kommt in dieser Saison erst auf vier Treffer in allen Wettbewerben. Trainer Hansi Flick soll großer Fan des Ägypters sein, der "perfekt ins System" passe. Der Vertrag von Lewandowski läuft im Sommer aus. Angeblich soll auch Julian Alvarez von Atletico Madrid ein Kandidat sein, beim FCB macht man sich jedoch offenbar keine großen Hoffnungen, den Argentinier bezahlbar aus seinem Vertrag in Madrid loseisen zu können.

+++ 24. Februar, 10:42 Uhr: Zieht es Griezmann in die USA? +++ Der französische Fußballstar Antoine Griezmann könnte die nächste Attraktion in der MLS werden. Der Weltmeister von 2018 befindet sich "in Gesprächen" mit Orlando City, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP" bestätigte, noch sei aber nichts entschieden. Auch "The Athletic" berichtete über den möglichen Wechsel des Stürmers von Atlético Madrid in die USA mitten in der Saison. Das Transferfenster in der MLS schließt erst am 26. März. Orlando besitzt laut Medienberichten die "Discovery Rights" an Griezmann, die der Franchise aus Florida einen Vorrang bei dem Transfer einräumen. Der ehemalige Vize-Kapitän der französischen Nationalmannschaft (137 Länderspiele, 44 Tore) gilt als großer Fan des US-Sports und machte in der Vergangenheit kein Hehl daraus, irgendwann in der MLS spielen zu wollen. Auch wenn der 34-Jährige bei Atlético nicht mehr unumstrittener Stammspieler ist und zumeist als Joker von der Bank kommt, hat Griezmann in dieser Saison bereits zwölf Tore in 35 Pflichtspielen erzielt. Der Rekordtorschütze (210 Tore) des Hauptstadtklubs hatte seinen Vertrag im vergangenen Juni bis 2027 verlängert.

+++ 20. Februar, 19:16 Uhr: Mega-Angebot für Erling Haaland? +++ Norwegens Superstar Erling Haaland besitzt bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2034. Ob er allerdings tatsächlich so lange bei den Skyblues bleibt, steht in den Sternen. Glaubt man einigen Medienberichten, könnte der Stürmer sogar schon relativ bald Manchester verlassen - und zu Paris Saint-Germain wechseln. "Teamtalk" will von vertraulichen Anfragen der PSG-Bosse wegen der genauen Vertragssituation des 25-Jährigen wissen. Und in Spanien wird bereits über einen möglichen Mega-Deal spekuliert. Demnach seien die Besitzer des Champions-League-Siegers bereit, 200 Millionen Euro für Haaland auf den Tisch zu legen. Dass diese Spekulationen derzeit aufkommen, hat auch mit zwei weiteren Personalien zu tun. Erstens könnte ein mögliches Ende der Ära von Pep Guardiola bei City schon im kommenden Sommer auch Einfluss auf Haalands Zukunftsplanungen haben, und zweitens sorgt der aktuelle Weltfußballer Ousmane Dembele bei PSG derzeit mit seiner öffentlichen Kritik am Team offenbar für Unmut innerhalb des Klubs. Dass Dembele nun deswegen womöglich für Haaland Platz machen muss, scheint derzeit doch relativ weit hergeholt. Dass der Norweger bei PSG aber recht weit oben auf der Pariser Wunschliste stehen soll, macht schon länger die Runde.

+++ 19. Februar, 07:19 Uhr: Alonso sagte Trainer-Comeback ab +++ Xabi Alonso ist nach seiner Entlassung bei Real Madrid im vergangenen Jahr noch immer ohne Job. Allerdings offenbar nicht, weil es an Möglichkeiten gemangelt habe. Wie das spanische Portal "RMC Sport" berichtet, hatte Alonso ein Angebot von Olympique Marseille. Die hatten sich vor kurzem von Roberto de Zerbi getrennt. Allerdings sagte der Spanier offenbar sofort ab. OM sei demnach in einer zu instabilen Situation, um Alonso zu überzeugen. Die eigenen Ultras nannten den Klub beim vergangenen Heimspiel "Für einen Klub der Selbstzerstörung."

+++ 16. Februar, 10:35 Uhr: Nächster 100-Millionen-Euro-Transfer für Liverpool? +++ Beim FC Liverpool läuft es alles andere als rund. Die Titelverteidigung in der Premier League ist mehr als nur weit weg, aktuell ist sogar die Qualifikation für Europa in Gefahr. Um zurück in die Erfolgsspur zu kommen, denken die Verantwortlichen wohl an die Rückkehr zu altbekannten Mitteln: die Investition von unzähligen Millionen. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten haben die Reds Anthony Gordon von Newcastle United ins Visier genommen. Der Außenstürmer und Teamkollege von Nick Woltemade soll demnach für rund 100 Millionen Euro zu haben sein, sollte sich Newcastle zu einem Verkauf durchringen. Die Konkurrenz um den Offensivspieler ist demnach aber groß. So sollen auch der FC Arsenal und Manchester City hinter dem 24-Jährigen her sein. Vorteil für Liverpool: Gordon ist in der Stadt geboren und kickte in seiner Jugend bereits für die Reds. Laut "CaughtOffside" würde er den LFC im Vergleich zu anderen Klubs priorisieren. Schon 2024 soll an einem Wechsel von Gordon nach Liverpool gearbeitet worden sein, der Deal zerschlug sich aber auf der Zielgeraden. Mit hochpreisigen Verpflichtungen kennt sich Liverpool derweil bereits aus. Im vergangenen Sommer wurden mehr als 480 Millionen Euro ausgegeben, darunter 125 Millionen für Florian Wirtz und 145 Millionen für Alexander Isak.

