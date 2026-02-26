- Anzeige -
2. Bundesliga

Schalke 04: Neues Vertragsdetail bei Winter-Neuzugang enthüllt

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 11:52 Uhr
  • ran.de

Adil Aouchiche ist sofort bei Schalke 04 eingeschlagen. Jetzt wird über ein interessantes Detail in seinem Vertrag berichtet.

Es war ein echter Glücksgriff für den FC Schalke 04: Die Winter-Verpflichtung von Adil Aouchiche. In seinen ersten drei Spielen verbuchte der Franzose bereits drei Vorlagen und belebte die zuletzt schwächelnde Offensive zusammen mit Edin Džeko neu.

Zwar läuft der Vertrag des vom AFC Sunderland verpflichteten Mittelfeldspielers im Sommer 2027 aus. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" nun berichtet, haben sich die "Knappen" über einen Kniff aber eine längere Laufzeit gesichert.

FC Schalke 04: Klausel für Verlängerung bis 2029

Demnach existiert eine spannende Einsatzklausel in Aouchiches Arbeitspapier. Kommt der Winter-Neuzugang in der Saison 2026/27 auf mindestens 22 Pflichtspieleinsätze für die "Königsblauen", verlängert sich sein Vertrag automatisch um zwei weitere Jahre bis 2029.

Die kurze Laufzeit über anderthalb Jahre soll bewusst gewählt worden sein, da die Fragezeichen rund um den ehemaligen französischen Juniorennationalspieler doch recht groß erschienen. Die Klausel für eine automatische Verlängerung soll unabhängig von der Spielklasse gelten und wäre damit auch bei einem Aufstieg in die Bundesliga gültig.

Erstliga-Erfahrung bringt Aouchiche schon reichlich mit: Er sammelte 81 Einsätze in der Ligue 1 für Paris St. Germain, AS Saint-Étienne und den FC Lorient. In Paris spielte er an der Seite von Weltstars wie Thiago Silva oder Angel Di Maria und wurde von Thomas Tuchel trainiert. Auch in Schottland sammelte er mit dem FC Aberdeen Spielpraxis im Oberhaus und lief dort in der Conference League auf.

Auch interessant: Edin Dzeko glaubt an Aufstieg: "S04 gehört in die Bundesliga"

