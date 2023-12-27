In Europas Top-Ligen ist das Winter-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Dennoch gibt es auch weiterhin genügend Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 12. März, 17:06 Uhr: Ex-Bayern-Talent Zirkzee kommt wohl auf den Markt +++ Nach zwei eher unglücklichen Jahren bei Manchester United will Joshua Zirkzee die "Red Devils" im Sommer 2026 wohl verlassen. Wie die Zeitung "Sun" berichtet, liebäugelt das frühere Bayern-Talent mit einem Abschied, da er bislang im Angriff der Engländer kaum zum Zug kommt. Zuletzt reichte es für den 24-Jährigen unter Uniteds Interimscoach Michael Carrick oft nur zu Kurzeinsätzen. Nicht zuletzt deshalb soll Manchester United einem Zirkzee-Verkauf auch durchaus offen gegenüberstehen. Immerhin hoffen die Klub-Verantwortlichen noch auf ein einigermaßen ordentliches Geschäft mit dem Stürmer. Vor zwei Jahren zahlte United kolportierte 42,5 Millionen Euro Ablöse für Zirkzee an den FC Bologna. In Manchester hat der 1,93-Meter-Hüne noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 mit Option auf eine weitere Saison.

+++ 07. März, 14:55 Uhr: Barca zeigt offenbar Interesse an Victor Osimhen +++ Der FC Barcelona zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Stürmerstar Victor Osimhen. Wie "The Athletic" berichtet, ist Barca-Sportdirektor Deco ein großer Fan des Nigerianers. Der 27-Jährige von Galatasaray Istanbul stehe auf der internen Wunschliste zwar hinter Bayern-Star Harry Kane und Julian Alvarez von Atletico Madrid, doch beide seien derzeit nicht an einem Wechsel interessiert. Deshalb könnte Osimhen schnell zum Topkandidaten aufsteigen. Osimhen steht bei Galatasaray bis 2029 unter Vertrag, vermied zuletzt aber ein klares Bekenntnis. Er wisse "nicht, was die Zukunft bringt", erklärte er. Auch der FC Bayern wurde unlängst mit dem früheren Wolfsburg-Stürmer in Verbindung gebracht, sollte Kane den Verein doch verlassen wollen. Die "Bild" berichtete jüngst jedoch, dass der Rekordmeister kein Interesse an Osimhen habe.

+++ 03. März, 12:35 Uhr: Holt Liverpool Quansah per Klausel aus Leverkusen zurück? +++ Der FC Liverpool soll laut "Sky" wohl darüber nachdenken, Jarell Quansah zurückzuholen. Dem Bericht nach gibt es im Vertrag des 23-Jährigen eine Rückholoption, die auch schon im Sommer 2026 aktiv wäre. Demnach könnten die Engländer die Option in Höhe von 80 Millionen Euro ziehen. Damit würde Bayer Leverkusen einen hohen Gewinn machen. Die Werkself holte den Engländer im Sommer 2025 für 35 Millionen von den "Reds" und beim Bundesligisten entwickelte sich Quansah zum Leistungsträger. Quansahs Vertrag in Leverkusen läuft noch langfristig bis zum Sommer 2030.

+++ 02. März, 17:20 Uhr: Manchester City will wohl BVB-Star +++ Felix Nmecha hat sich bei Borussia Dortmund zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Durch seine jüngsten Leistungen hat er sich aufs Radar vieler europäischer Topklubs gespielt. Wie "Sky" jetzt berichtet, hat Manchester City bereits Kontakt zu dessen Management aufgenommen. Nmecha spielte gemeinsam mit seinem Bruder in der Jugend der "Skyblues." Dort konnte er auch drei Profispiele unter Pep Guardiola absolvieren. 2021 wechselte Nmecha zu Wolfsburg, zwei Jahre später ging es zum BVB. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten konnte er sich in Dortmund in seiner zweiten und vor allem dritten Saison zum Stammspieler und Leistungsträger entwickeln. Folglich würde der BVB gerne mit seinem Mittelfeldmotor verlängern. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl führten mit dem neuen Management des Spielers erste Gespräche, um die gegenseitigen Interessen auszutauschen. Derzeit verdient der Nationalspieler wohl rund fünf Millionen Euro jährlich. Der BVB ist bereit, Gehaltsanpassungen vorzunehmen, um den aktuell bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern.

+++ 26. Februar, 15:45 Uhr: Ex-Bayern-Star vor Trainerdebüt in La Liga? +++ Ex-Bayern-Star Martín Demichelis soll vor seinem Trainerdebüt bei RCD Mallorca stehen. Das berichtet die "Marca". Laut der spanischen Zeitung laufen bereits die Gespräche zwischen Verein und Trainer, eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Aktuell steht Mallorca auf dem 18. Platz im spanischen Oberhaus und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Zudem stellt das Team von der Baleareninsel mit 41 Gegentoren in 25 Spielen die zweitschlechteste Defensive der Liga. Allerdings ist Platz 14 nur einen Sieg entfernt. Eine Verpflichtung von Demichelis wäre durchaus ein Risiko. Zwar kennt der ehemalige Innenverteidiger die spanische Liga aus seiner Zeit beim FC Málaga und bei Espanyol Barcelona, doch ist der Argentinier als Cheftrainer in den europäischen Top-Ligen bisher ein unbeschriebenes Blatt. Seine Trainerkarriere begann bei der U19 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, ehe er zum argentinischen Traditionsverein River Plate ging. Dort konnte Demichelis auch seine bis dato größten Erfolge als Trainer feiern: Unter anderem holte er den Meistertitel und die Supercopa nach Buenos Aires. Zuletzt saß er bis Mitte 2025 beim mexikanischen Verein FC Monterrey auf der Trainerbank.

+++ 26. Februar, 10:28 Uhr: Barcelona will wohl City-Star als Lewandowski-Ersatz +++ Die Karriere von Robert Lewandowski befindet sich in den letzten Zügen. Deshalb sucht der FC Barcelona bereits nach einem Ersatz für den 37-Jährigen. Dabei haben die "Blaugrana" offenbar Omar Marmoush von Manchester City ins Auge gefasst. Das berichtet die "Sport" aus Spanien. Der ehemalige Frankfurter kam nach seinem Wechsel auf die Insel nie richtig in Tritt und kommt in dieser Saison erst auf vier Treffer in allen Wettbewerben. Trainer Hansi Flick soll großer Fan des Ägypters sein, der "perfekt ins System" passe. Der Vertrag von Lewandowski läuft im Sommer aus. Angeblich soll auch Julian Alvarez von Atletico Madrid ein Kandidat sein, beim FCB macht man sich jedoch offenbar keine großen Hoffnungen, den Argentinier bezahlbar aus seinem Vertrag in Madrid loseisen zu können.

