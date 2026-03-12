Der ehemalige HSV-Profi Romeo Castelen wurde in seiner niederländischen Heimat wegen Geldwäsche zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Der ehemalige Bundesligaprofi und niederländische Nationalspieler Romeo Castelen (42) ist wegen Geldwäsche von einem Gericht in Zwolle zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden - ein halbes Jahr davon wurde auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss er zwei Millionen Euro zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Castelen über den chinesischen Klub Zheijiang Yiteng mehrere Millionen Euro Schwarzgeld mit Hilfe des Sportdirektors gewaschen hat. Castelen spielte bis 2017 für den Verein.