Premier league

Tottenham Hotspur: Kommt nun Jürgen Klinsmann als Retter? Ex-Bundestrainer äußert sich zum Trainerjob

  • Veröffentlicht: 12.03.2026
  • 16:53 Uhr
  • ran.de

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird als möglicher neuer Trainer bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur gehandelt.

Da bei Tottenham Hotspur auch Interimscoach Igor Tudor keine Trendwende einleiten konnte, soll der Kroate nach nur wenigen Wochen schon wieder vor dem Aus stehen.

Seit Tudor auf der Bank sitzt, hagelte es vier Pflichtspiel-Niederlagen unter seiner Leitung, zuletzt ein 2:5 in der Champions League bei Atletico Madrid. Auch in der Premier League liegen die kriselnden Spurs gefährlich nahe an der Abstiegszone.

Nun berichten englische Medien übereinstimmend, dass sich die Londoner überlegen, in der brenzligen Situation noch ein weiteres Mal den Trainer zu wechseln. Dabei tauchen einige Namen als mögliche Lösungen auf.

Klinsmann signalisiert Bereitschaft für Retter-Mission

Auf einer internen Liste von Tottenham soll auch der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann stehen. Die Gerüchte um einen möglichen Spurs-Job befeuerte Klinsmann zudem selbst.

"Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham", sagte der einstige Spurs-Angreifer zu "ESPN", "egal, wen man auswählt, man braucht jemanden, der emotional mit allen eine Verbindung aufbauen kann, der den Verein kennt, der den Verein fühlt, der die Menschen fühlt".

Für ihn oder einen möglichen anderen neuen Spurs-Trainer hätte Klinsmann auch schon die seiner Meinung nach geeignete Marschroute parat.

"Um aus diesem Schlamassel herauszukommen, müssen sie einen Kampfgeist entwickeln, einen wirklich bösen, hässlichen Kampfgeist, und das geht nur über die Emotionen", sagte der 61-Jährige, "man braucht also kein taktisches Genie oder Ähnliches, sondern jemanden, der alle mit ins Boot holt, diese Spiele positiv angeht und alle davon überzeugt, dass sie Gefahr laufen, in die Championship abzusteigen".

Klinsmann coachte zuletzt bis Februar 2024 die Nationalmannschaft Südkoreas, war zuvor Nationaltrainer der USA und Deutschlands sowie auf Vereinsebene Coach des FC Bayern München.

