Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird als möglicher neuer Trainer bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur gehandelt.

Da bei Tottenham Hotspur auch Interimscoach Igor Tudor keine Trendwende einleiten konnte, soll der Kroate nach nur wenigen Wochen schon wieder vor dem Aus stehen.

Seit Tudor auf der Bank sitzt, hagelte es vier Pflichtspiel-Niederlagen unter seiner Leitung, zuletzt ein 2:5 in der Champions League bei Atletico Madrid. Auch in der Premier League liegen die kriselnden Spurs gefährlich nahe an der Abstiegszone.

Nun berichten englische Medien übereinstimmend, dass sich die Londoner überlegen, in der brenzligen Situation noch ein weiteres Mal den Trainer zu wechseln. Dabei tauchen einige Namen als mögliche Lösungen auf.