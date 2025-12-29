FC Bayern München: Mega Torquote! Star wechselt überraschend zu Manchester United

Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert ein prominentes Gesicht. Der Wechsel von Stürmerin Lea Schüller zu Manchester United ist offiziell.

Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom Double-Gewinner FC Bayern zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.

"Ich habe noch so viel, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass Manchester United der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt", sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.

Seit ihrem Wechsel 2020 von der SGS Essen erzielte Schüller für die Bayern in 104 Spielen 181 Tore. "Lea hat die bislang erfolgreichsten Jahre unserer Mannschaft mitgestaltet und geprägt. Mit ihrer beeindruckenden Torquote und ihrem Einsatz hat sie in fünfeinhalb Jahren maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen", sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech.