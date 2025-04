FC Bayern München: Zweitligisten kassieren mehr TV-Gelder als der deutsche Rekordmeister

Auf dem ersten Platz liegt Manchester City mit 209,3 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie der FC Bayern. Auch Arsenal und Liverpool hatten 2023/2024 mehr als 200 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen.

Laut der "Sport Bild" reichen die TV-Einnahmen des deutschen Rekordmeisters innerhalb der Top-5-Ligen Europas gerade so für einen Platz in den Top 25.

Spanien-Trio vor den Bayern - PSG weit hinten

In der Bundesliga wurde mit 1,05 Milliarden Euro weniger als ein Drittel an alle Teams ausgezahlt als in der Premier League. In den Top-50 landen daher nur elf der 18 deutschen Teams. Aus Italien und Spanien sind es nur neun Teams.

Dafür aber liegen mit dem FC Barcelona (148,68 Millionen Euro), Real Madrid (145,99 Mio.) und Atletico Madrid (107,42 Mio.) gleich drei Klubs aus Spanien deutlich vor dem FC Bayern.

Kurios: Paris Saint-Germain steht in diesem Ranking mit lediglich 55,7 Millionen Euro nur auf Platz 48. Das hat damit zu tun, dass in Frankreich in den vergangenen Jahren die TV-Einnahmen immer weiter zurückgingen.

FC Bayern München: Die Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel im Liveticker