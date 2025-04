FC Bayern: Max Eberl als Sportvorstand in der Kritik - Droht das Aus?

Beim FC Bayern sind das gefühlt schon immer und immer noch: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und die Herren "Lehrer" sind offenbar nicht so zufrieden mit "Schüler" Eberl.

Früher, in der Schule, hat Max Eberl vor wenigen Wochen anlässlich seines einjährigen Dienstjubiläums beim FC Bayern gesagt, "hätten wir uns alle immer gerne bessere Noten gegeben. Die Noten gibt aber ein anderer."

"Sky" wurde deutlicher. "Der Vorwurf an Max Eberl: Zu viele Alleingänge. Zu wenig interne Kommunikation. Mangelnde Abstimmung." Selbst "der große Knall", also eine Trennung, sei nicht auszuschließen.

Auch ran weiß von einer wachsenden Unzufriedenheit mit Eberl in den Vereinsgremien .

Vor wenigen Tagen meinte "Sky"-Experte Lothar Matthäus zum Verhältnis zwischen Hoeneß und Eberl: "Es sieht so aus, als würde die Chemie nicht ganz stimmen."

Bayern München: Wir haben "keinen Geld-Scheißer"

Eberl wird vorgeworfen, dass er den vom Aufsichtsrat vorgegebenen Spar- und Verkaufskurs nicht wunschgemäß umsetzt. Den hatte ihm Hoeneß höchstselbst mit dem legendären Satz, der FC Bayern habe "keinen Geld-Scheißer", im Juli verordnet.

Da sagte Hoeneß auch, Linksverteidiger Alphonso Davies bekomme nicht mehr Geld - bekam er von Eberl aber doch. Die vom Sportchef betriebene Verpflichtung von Jonathan Tah scheiterte dagegen an vergleichsweise läppischen fünf Millionen Euro.

Wie bei Davies gab es auch bei den Verlängerungen mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich Komplikationen, die auf das Spannungsverhältnis in der Chefetage zurückzuführen waren. Als der Aufsichtsrat das Angebot an Kimmich zurückzog, drohte Eberl ein Gesichtsverlust. Wie nun im Fall Thomas Müller, dessen Weiterbeschäftigung der Sportvorstand im Januar noch in Aussicht gestellt hatte, der jetzt aber womöglich gehen muss.